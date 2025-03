मस्क को बड़ा झटका! SpaceX स्टारशिप रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद बना आग का गोला, पढ़ें क्या कुछ हुआ

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट अपने लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही आग के गोले में तबदील हो गया. लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही वह कंट्रोल से बाहर हो गया और कुछ ही सेकंड्स में उसमे तेज धमाका हुआ, जिसके बाद उसके कई टुकड़े हो गए. स्टारशिप रॉकेट के ये टुकड़े दक्षिण फ्लोरिडा और बहामास के पास आसमान में बिखर गए. आपको बता दें कि 403 फुट लंबे इस रॉकेट ने टेक्सास से उड़ान भरी थी. बताया जा रहा है कि पहले चरण में स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक उड़ान पकड़ ली थी लेकिन कुछ समय बाद ही इस अंतरिक्ष यान ने अपना नियंत्रण खो दिया.

जब आसमान में स्पेसएक्स के रॉकेट में हुआ धमाका

Just saw Starship 8 blow up in the Bahamas @SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/rTMJu23oVx