बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत से टकराया छोटा विमान: रिपोर्ट

दुनिया के सबसे ज़्यादा सुरक्षा वाले शहरों में से एक, चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार दोपहर एक छोटा विमान वहां की सबसे ऊंची इमारत से टकरा गया. यह एक चौंकाने वाली घटना थी. सोशल मीडिया पर बीजिंग से आए वीडियो में 109 मंज़िला CITIC टावर, जिसे 'चाइना ज़ुन' भी कहा जाता है, उससे मलबा गिरते हुए और ज़मीन पर विमान का पिछला हिस्सा और एक टैक्सी की टूटी हुई खिड़की दिखाई दी.

घटना के बाद इमारत से निकलकर लोग नीचे जमा होने लगे. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं. साथ ही पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी मौजूद दिखा.

घटना के बाद इमारत के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है. पूरे इलाके की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है. पुलिस वाले लोगों को इमारत की तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक रहे हैं. घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. वहीं विमान में सवार लोगों के बारे में भी कोई खबर नहीं है.

ऑनलाइन तस्वीरों में विमान का रजिस्ट्रेशन कोड एक घरेलू स्तर पर बने हल्के स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट, 'सनवर्ड SA 60L ऑरोरा' के तौर पर दिख रहा है, ये एक स्थानीय जनरल एविएशन कंपनी का है. जो दो सीटों वाला और एक इंजन वाला हल्का विमान होता है.

Flightradar24 से ऑनलाइन पोस्ट किए गए बिना पुष्टि वाले फ़्लाइट डेटा से पता चलता है कि विमान का उड़ान का रास्ता (फ़्लाइट पाथ) अपने तय रास्ते से काफ़ी भटक गया था. चीन की राजधानी में किसी भी अतिरिक्त छोटे विमान को उड़ाने के लिए वायुसेना और सिविल एविएशन अथॉरिटी दोनों से परमिशन लेनी पड़ती है.

एक मई से, चीन की राजधानी में नए और कड़े नियमों के तहत ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक है. वहीं शहर के बड़े इलाके में रहने वाले लोगों को सरकार की मंज़ूरी के बिना ड्रोन खरीदने, किराए पर लेने या उड़ाने की इजाज़त नहीं है.

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