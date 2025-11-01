विज्ञापन
Sky Stadium: फीफा वर्ल्‍ड कप के लिए सऊदी बना रहा गगनचुंबी 'स्‍काई स्‍टेडियम'? वायरल वीडियो का सच जान लीजिए

सऊदी अरब 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की तैयारी में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है. यहां 'द लाइन' नामक मेगा प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक फुटबॉल एरिना बनाने की योजना भी है.

फीफा वर्ल्‍ड कप 2035 की मेजबानी के लिए लिए सऊदी अरब के नाम पर मुहर लग गई है. इसको लेकर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर 'स्‍काई स्‍टेडियम' का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि ये सऊदी अरब में 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम की झलक है. इसमें एक शानदार 'स्काई स्टेडियम' को ऊंची गगनचुंबी इमारत के ऊपर दिखाया गया था. लाखों लोगों ने इसे सऊदी सरकार की ओर से जारी असली डिजाइन मान लिया, लेकिन अब इसकी असलियत सामने आई है.  

बताया जा रहा है कि इस वीडियो का सऊदी अरब के किसी आधिकारिक प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल, ये वीडियो एआई (Artificial Intelligence) से बनाया गया है. 

वायरल वीडियो की सच्चाई जान लीजिए?

कुछ फ्रेंच मीडिया हाउस ने भी इस वायरल क्लिप को सऊदी अरब की असली योजना बताकर पब्लिश कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी खबरें हटा लीं या संशोधित कीं. रिपोर्ट्स के हवाले से ही अन्‍य कई सारे मीडिया हाउस भी इस फेक वीडियो का शिकार हुए. 

एएफपी के फैक्‍ट चेक में पता चला कि ये वीडियो 'hyporaultraworks' नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया था, जो अक्सर एआई से बने डिजाइन शेयर करता रहता है. वीडियो का टाइटल है- 'An aerial flyby of a skyscraper stadium design' यानी एक गगनचुंबी स्टेडियम का हवाई दृश्य.

वीडियो बनाने वाले ने खुद स्वीकार किया कि ये पूरी तरह से काल्‍पनिक एआई कॉन्सेप्ट है, और ये किसी सऊदी प्रोजेक्ट से जुड़ा नहीं है. बस ये एक आइडिया था कि अगर कोई फुटबॉल स्टेडियम ऊंची इमारत के ऊपर बनाया जाए तो कैसा दिखेगा.

क्‍या सऊदी सरकार बनाएगी ऐसा प्रोजेक्‍ट? 

ये सवाल तो है कि क्‍या सऊदी अरब की सरकार गगनचुंबी इमारत पर क्रिकेट स्‍टेडियम का कोई प्रोजेक्‍ट बनाने वाली है, क्‍या ऐसी कोई योजना है सरकार की? दरअसल, सऊदी अरब 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की तैयारी में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है. यहां 'द लाइन' नामक मेगा प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक फुटबॉल एरिना बनाने की योजना जरूर है. लेकिन फैक्‍ट यही है कि ये प्रोजेक्‍ट वायरल वीडियो जैसा बिल्कुल नहीं है.  

Fifa World Cup, Sky Stadium, Skyscraper Stadium, Artificial Intelligence, AI Video
