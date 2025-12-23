विज्ञापन
Burj Khalifa Lightning Strike के बावजूद नुकसान क्यों नहीं होता? जानिए Lightning Protection System कैसे काम करता है. Air Terminals, Earthing System और Surge Protection Devices की मदद से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत सुरक्षित रहती है.

बुर्ज खलीफा पर गिरी बिजली, फिर भी कुछ नहीं हुआ; जानें कैसे काम करती है ये खास टेक्नोलॉजी

Burj Khalifa Lightning Strike: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है. हाल ही में जब तेज बारिश और तूफान के दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने की खबर सामने आई, तो कई लोगों के मन में सवाल उठा कि इतनी ऊंची इमारत पर बिजली गिरे तो नुकसान क्यों नहीं होता?

क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई खास तकनीक काम करती है? असल में बुर्ज खलीफा को ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो उसे बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखती है.

ऊंची इमारतों पर बिजली गिरना क्यों आम है? 

आमतौर पर सबसे ऊंची चीज पर बिजली गिरने की ज्यादा संभावना रहती है. बुर्ज खलीफा की ऊंचाई करीब 828 मीटर है, इसलिए इसका बिजली की चपेट में आना कोई असामान्य बात नहीं है. लेकिन खतरा तब होता है, जब बिजली का प्रवाह इमारत के अंदर फैल जाए. यहीं पर सुरक्षा तकनीक काम आती है, जिसका इस्तेमाल  बुर्ज खलीफा में किया गया है. 

लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है? 

बुर्ज खलीफा में एडवांस Lightning Protection System (LPS) लगाया गया है. यह सिस्टम बिजली को इमारत के भीतर फैलने से रोकता है और उसे सुरक्षित तरीके से जमीन तक पहुंचा देता है. इसका मकसद बिजली को रोकना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना होता है.

एयर टर्मिनल्स की अहम भूमिका 

बुर्ज खलीफा के टॉप और अलग-अलग हिस्सों पर खास मेटल रॉड्स लगाए गए हैं, जिन्हें एयर टर्मिनल कहा जाता है. जब बिजली गिरती है, तो ये टर्मिनल्स सबसे पहले उसे अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे बिजली इमारत की दीवारों या अंदर मौजूद सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा पाती.

कंडक्टर और अर्थिंग सिस्टम कैसे करते हैं काम? 

एयर टर्मिनल्स से जुड़ी मोटी कंडक्टर वायर बिजली को सीधे नीचे जमीन तक ले जाती हैं. इसके बाद अर्थिंग सिस्टम उस बिजली को जमीन में फैला देता है. इससे न तो इमारत को नुकसान होता है और न ही अंदर मौजूद लोगों को कोई खतरा रहता है.

इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सुरक्षा 

बुर्ज खलीफा में सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि लिफ्ट, लाइटिंग, सर्वर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी सुरक्षित रखने के लिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस (SPD) लगाए गए हैं. ये डिवाइस अचानक आने वाले हाई वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं.

क्या लोग अंदर सुरक्षित रहते हैं? 

इसका जवाब है, हां बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं. जब बिजली बुर्ज खलीफा पर गिरती है, तो उसका पूरा रास्ता पहले से तय होता है. यह रास्ता इमारत के बाहर और अंदर मौजूद सुरक्षा सिस्टम के जरिए जमीन तक जाता है, जिससे अंदर मौजूद लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता.

बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरना खतरनाक जरूर लगता है, लेकिन इसकी मॉडर्न इंजीनियरिंग और एडवांस लाइटनिंग प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाती है. यही वजह है कि इतनी बड़ी और ऊंची इमारत होने के बावजूद, बिजली गिरने पर भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होता. बुर्ज खलीफा आधुनिक तकनीक और स्मार्ट डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है.

