शबाना महमूद यूके में बनीं गृह मंत्री, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से है कनेक्‍शन

शबाना महमूद का यूके में गृह मंत्री बनना ऐतिहासिक है. उनके माता-पिता जुबैदा और महमूद अहमद पाकिस्तान के कब्जे वाले मीरपुर से तालुक्क रखते थे.

  • UK में टैक्स विवाद के बाद उप प्रधान मंत्री एंजेला रेनर के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया
  • डेविड लैमी को नया उपप्रधानमंत्री बनाया गया और शबाना महमूद को गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है.
  • शबाना महमूद पहली पाकिस्तानी मूल की मुस्लिम महिला हैं जिन्हें यूके में गृह मंत्री का जिम्मा मिला है.
यूनाइटेड किंगडम की सरकार में एक बड़ा उलफ-फेर हुआ है. यहां टैक्स विवाद में फंसी उप प्रधान मंत्री एंजेला रेनर के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में फेरबदल किया गया है. जहां डेविड लैमी को यूके का नया उपप्रधानमंत्री बनाया गया है. वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली नेता शबाना महमूद को नया गृह मंत्री (होम सेक्रेटरी) बनाया गया है. डेविड लैमी पहले विदेश मंत्री थे लेकिन अब उनकी जगह गृह मंत्री यवेटे कूपर को विदेश मंत्री की जगह दे दी गई है जबकि गृह मंत्री का पद शबाना महमूद के हाथों में आ गया है.

तो चलिए आपको बताते हैं कि यूके में गृह मंत्री जैसे बड़े पद पर बैठने वाली शबाना महमूद हैं कौन?

शबाना महमूद का गृह मंत्री बनना ऐतिहासिक
 

शबाना महमूद का यूके में गृह मंत्री बनना ऐतिहासिक है. इसकी वजह है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है. उनके हाथों में इमिग्रेशन (आव्रजन), पुलिस व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी. एक तरफ तो कई लोग इसे यूके के समाज में विविधता के लिए एक मील का पत्थर बता रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो उनके मूल जड़ और मुखर फिलिस्तीन समर्थक रुख को लेकर उनकी नियुक्ति की आलोचना भी कर रहे हैं.

ब्रिटिश सरकार की वेबसाइट के अनुसार शबाना 5 जुलाई 2024 और 5 सितंबर 2025 के बीच लॉर्ड चांसलर और न्याय राज्य सचिव थीं यानी न्याय मंत्री थी. उन्हें जुलाई 2024 में बर्मिंघम लेडीवुड सीट से सांसद के रूप में चुना गया था.

उनके माता-पिता जुबैदा और महमूद अहमद पाकिस्तान के कब्जे वाले मीरपुर से तालुक्क रखते थे. शबाना महमूद का जन्म 1980 में यूके बर्मिंघम में हुआ था और वह 1981 से 1986 तक ताइफ, सऊदी अरब में रहीं, जहां उनके पिता एक सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे. उसके बाद, उनका पालन-पोषण बर्मिंघम में हुआ, जहां उनकी मां एक किराने की दुकान में काम करती थीं, जिसे परिवार ने इंग्लैंड लौटने के बाद खरीदा था. उनके पिता स्थानीय लेबर पार्टी के अध्यक्ष बने और एक किशोर के रूप में, शबाना ने स्थानीय चुनावों में प्रचार में पिता की मदद की.

महमूद ने 2002 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. स्कॉलरशिप पाने के बाद 2003 में इन्स ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ में बार वोकेशनल कोर्स पूरा किया. एक बैरिस्टर के रूप में, उनकी विशेषज्ञता पेशेवर क्षतिपूर्ति (professional indemnity) में है. बाद में वो पिता की तरह ही राजनीति में आईं. शबाना महमूद 2010 में यास्मीन कुरेशी और रुशनारा अली के साथ निर्वाचित होकर संयुक्त रूप से ब्रिटेन की पहली महिला मुस्लिम सांसद बनी थीं.

