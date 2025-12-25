विज्ञापन
मुनीर ने ब्रिटेन में भी पाले हैं गुर्गे! पाकिस्तान आर्मी चीफ के कट्टर आलोचक और इमरान के खास पर जानलेवा हमला

पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ मिर्जा शहजाद अकबर का हालिया भाषण वायरल हुआ था, जिसके बाद इस्लामाबाद ने उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश की.

मिर्जा शहजाद अकबर का भाषण वायरल हुआ था, जिसमें आसिम मुनीर की आलोचना हुई थी
  • पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के सलाहकार मिर्जा शहजाद अकबर पर UK में नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया
  • मिर्जा शहजाद अकबर के चेहरे पर हमला हुआ जिसमें उनकी नाक और जबड़ा टूट गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया
  • अकबर पाक के रक्षा प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के मुखर आलोचक हैं और मानवाधिकार की स्थिति पर सवाल उठाते हैं
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार पर यूनाइटेड किंगडम में उनके घर के पास नकाबपोश गुंडों ने हमला किया है. कथित तौर पर हमलावरों ने मिर्जा शहजाद अकबर के चेहरे पर हमला किया, जिससे उनकी नाक और जबड़ा टूट गया. उनके समर्थकों के मुताबिक, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है. अकबर ने इमरान खान सरकार के सलाहकार के रूप में काम किया था और वह पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के मुखर आलोचक हैं. वो लगातार पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर सवाल उठाते रहते हैं.

मुनीर के खिलाफ मिर्जा शहजाद अकबर का हालिया भाषण वायरल हुआ था, जिसके बाद इस्लामाबाद ने उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश की. यानी यह कोशिश की थी कि मिर्जा शहजाद को पाकिस्तान लेकर आया जाए.

मिर्जा शहजाद अकबर के समर्थक इसे "अंतरराष्ट्रीय दमन" का मामला बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि यह हमला मुनीर के निर्देश पर किया गया था. मुनीर के आलोचकों का आरोप है कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की आलोचना करने वाले लोगों को देश के बाहर भी निशाना बनाया जा रहा है.

शहजाद अकबर ने वायरल स्पीच में क्या कहा था?

अपने वायरल भाषण में, अकबर ने मुनीर की आलोचना करते हुए कहा था कि रक्षा प्रमुख ने "पिछले साढ़े तीन वर्षों से पाकिस्तान को भय और आतंक के साथ चलाने की कोशिश की." 

उन्होंने कहा था, "उसने हमारे घरों पर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमारे नेताओं को उठाया. उसने हमारी महिलाओं को उठाया. उसने हर तरह का जुल्म किया ताकि हमारे अंदर डर और खौफ पैदा कर सके. अगर वह कामयाब होता, तो हम आज बड़ी संख्या में यहां नहीं होते. अगर वह कामयाब होता और उसका डर और आतंक फैल गया होता, तो पाकिस्तान में अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की तीन बहनें नहीं बैठी होतीं. इसका मतलब है कि वह नाकाम हो गया है." 

शहजाद अकबर ने मुनीर पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, उस शख्स में डर और आतंक फैल गया है जो अभी भी वर्दी के नीचे बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए है. उस व्यक्ति में भय और आतंक फैल गया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी (किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट) लिखवा ली है.”

