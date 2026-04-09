भारत-अमेरिका ट्रेड डील का क्या हुआ, पैक्स सिलिका पर कहां तक पहुंची बात, सर्जियो गोर ने बता दिया

अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि वह फरवरी में हुए अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर चर्चा करने के लिए इस महीने के अंत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने के लिए उत्सुक है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गेई गोर ने वाशिंगटन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ बैठक के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल की वॉशिंगटन यात्रा की घोषणा की. गोर फिलहाल अमेरिका की यात्रा पर हैं. उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कई अन्य अमेरिकी अधिकारियों से भी मुलाकात की.

गोर ने X पर एक पोस्ट में कहा, "दक्षिण और मध्य एशिया में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत ग्रीर के साथ बेहद उपयोगी बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापार प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई."उन्होंने कहा, “अमेरिका और भारत पहले ही एक व्यापार समझौते पर सहमत हो चुके हैं, और हम इस महीने के अंत में वाशिंगटन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं.”

सप्लाई चेन मजबूत करने पर जोर

यह बैठक विदेश सचिव विक्रम मिसरी द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार सुविधा पोर्टल के शुभारंभ के एक दिन बाद हुई है, क्योंकि दोनों देश 500 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं. भारत और अमेरिका ने दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच महीनों की बातचीत के बाद फरवरी में एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की थी.यह एक ऐसी रूपरेखा है, जो पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार को बढ़ावा देती है, बाजार पहुंच को बढ़ाती है और तरजीही पहुंच के विस्तार, उत्पत्ति के कठोर नियमों और विभिन्न क्षेत्रों में गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करके सप्लाई चेन की मजबूती को तत्काल सुनिश्चित करती है.

अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट से मुलाकात के बाद X पर एक पोस्ट में, गोर ने उन्हें "एक सच्चा नेता बताया, जिन्होंने जटिल आर्थिक मुद्दों को संभालने में अविश्वसनीय काम किया है." गोर ने कहा कि उन्होंने उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ से मुलाकात की "क्षेत्र की उनकी हालिया यात्रा और दक्षिण और मध्य एशिया में वाणिज्यिक कूटनीति के भविष्य, विशेष रूप से एआई, उभरती प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में चर्चा करने के लिए." गोर ने कहा, "वह भारत, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान लौटने के लिए उत्सुक हैं. उप विदेश मंत्री लैंडौ पहले दिन से ही एक रॉकस्टार रहे हैं."

पैक्स सिलिका पर आगे बढ़ने की बात

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उनकी अवर विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग के साथ "अमेरिका-भारत ऊर्जा सहयोग पर एक शानदार बैठक" हुई, जिसमें पैक्स सिलिका पर अगले कदमों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन पर विशेष ध्यान दिया गया. गोर ने हेलबर्ग से मुलाकात के बाद कहा, "पैक्स सिलिका के संबंध में अमेरिका और भारत के लिए आगे बहुत संभावनाएं हैं." अमेरिकी राजदूत ने लोक कूटनीति के लिए विदेश उप सचिव सारा रोजर्स से भी मुलाकात की. गोर ने कहा, "विदेश विभाग में @UnderSecPD रोजर्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा! हमने उन सार्वजनिक पहलों पर चर्चा की, जिनसे अमेरिकी जनता को वास्तविक और ठोस लाभ मिलेंगे और दक्षिण और मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ नई साझेदारियां बनेंगी."

Great meeting with my friend @UnderSecE Helberg on U.S.-India energy cooperation with special focus on next steps on Pax Silica and secure supply chains for critical technologies. Big things ahead for the U.S. and India as it relates to Pax Silica! pic.twitter.com/Hnx6UsaZru — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) April 9, 2026

मंगलवार को, गोर ने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अपने नेताओं द्वारा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं. तीन दिवसीय वाशिंगटन दौरे पर आए मिसरी ने बुधवार को वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. विदेश सचिव गुरुवार को उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडौ और राजनीतिक मामलों की अवर विदेश सचिव एलिसन हूकर से भी मुलाकात करेंगे. इससे पहले, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैमरून में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री जैमीसन ग्रीर से बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) वार्ता में आगे के कदमों और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.

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