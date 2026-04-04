अमेरिका ने ईरान सरकार से संबंध रखने वाले विदेशी नागरिकों के ग्रीन कार्ड रद्द किए

ट्रंप प्रशासन ने ईरान की वर्तमान या पूर्व सरकार से जुड़े कम से कम चार ईरानी नागरिकों के ग्रीन कार्ड या अमेरिकी वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें से दो को आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें निर्वासित किया जाना है. ये नई कार्रवाई इसी सप्ताह की गई, जब विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने निर्धारित किया कि वे न तो वैध स्थायी निवासी का दर्जा पाने के योग्य हैं और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के. ये कदम पिछले साल के अंत में उठाए गए उस कदम के बाद आए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूतावास के कई राजनयिकों और कर्मचारियों के वीजा भी रद्द कर दिए गए थे.

कौन थे जिसके ग्रीन कार्ड रद्द हुए

शनिवार को एक बयान में, विदेश विभाग ने कहा कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी की भतीजी और पोती के रुबियो ने ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए और उसके बाद शुक्रवार देर रात आव्रजन एजेंटों ने हिरासत में ले लिया. बयान में कहा गया है, साथ ही यह भी बताया गया है कि अफशर के पति पर भी अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, “हमीदेह सोलेमानी अफशर और उनकी बेटी अब अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसियों की हिरासत में हैं.”

क्या आरोप थे इन पर

बयान के अनुसार, अफशर और उनकी बेटी कई वर्षों से लॉस एंजिल्स में एक आलीशान जीवन शैली जी रही थीं, जबकि वे खुलेआम ईरानी सरकार और अमेरिका विरोधी हमलों का समर्थन करती थीं. रुबियो ने X पर एक पोस्ट में कहा, “वह ईरानी शासन की मुखर समर्थक हैं, जिन्होंने अमेरिकियों पर हमलों का जश्न मनाया और हमारे देश को 'महान शैतान' कहा. ट्रंप प्रशासन हमारे देश को उन विदेशी नागरिकों का घर नहीं बनने देगा जो अमेरिका विरोधी आतंकवादी शासनों का समर्थन करते हैं.”

चुन-चुनकर निकाल रहे

संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने शनिवार को कोई टिप्पणी नहीं की. अफशर और उनकी बेटी उन कुछ ईरानियों में से हैं, जिनकी अमेरिकी कानूनी स्थिति को रूबियो ने रद्द कर दिया है. रूबियो ने हाल ही में अकादमिक और ईरान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारीजानी की बेटी फातिमेह अर्देशिर-लारीजानी का वीजा रद्द किया था, जिनकी पिछले महीने अमेरिका-इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई थी. विदेश विभाग ने बताया कि उनके पति सैयद कलंतर मोतमेदी का वीजा भी रद्द कर दिया गया है. दोनों में से कोई भी अब अमेरिका में नहीं है.

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