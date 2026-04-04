"हम कोलकाता पर अटैक करेंगे..." पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ फिर दी गीदड़भभकी

पाकिस्तान चारों ओर दौड़ लगा रहा है. कभी अमेरिका तो कभी चीन. मगर दोनों देशों की खुशामद करके भी चैन की नींद नहीं आ रही है. भारत को लेकर रह-रहकर डर दिख जाता है और हर दो-चार दिन में भारत को लेकर एक बयान आ जाता है. मगर आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा कि इंसान सोच में पड़ जाए कि क्या कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को खतरा लग रहा है या कुछ होने वाला है. या पाकिस्तान को भारत का इतना खौफ हो गया है कि वो ऐसी अनाप-शनाप बातें कर रहा है. ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि अगर भारत आगे कोई 'दुस्साहस' करता है, तो पाकिस्तान उसका जवाब 'कोलकाता पर हमला' करके देगा.

पाकिस्तान ने ऐसा क्या कहा

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाने के लिए एक “झूठे ऑपरेशन” की योजना बना रहा है और उन्होंने नई दिल्ली को चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा “नाटक” किया तो उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा. सियालकोट में मीडिया से बात करते हुए आसिफ ने कहा, “वे अपने ही आदमियों के जरिए या हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी अधिकारियों के जरिए किसी तरह का झूठा अभियान चलाने की योजना बना रहे हैं. वे कुछ शवों को कहीं लिटाकर यह कहेंगे कि ये आतंकवादी थे और इन्होंने ऐसा-ऐसा किया.”

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कोलकाता का किया जिक्र

ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा, “लगभग एक साल पहले उन्हें जिस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा था पूरी दुनिया, बल्कि उनकी अपनी जनता भी उन्हें ताना मारती है कि वे हर मामले में पाकिस्तान से पांच गुना बड़े हैं – जनसंख्या, संसाधन, सेना, वायुसेना.” मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारतीय नेतृत्व को “दुनिया के अंत तक” इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा. आसिफ ने पिछले साल भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के प्रदर्शन को याद दिलाया. मंत्री ने बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित पूर्वी भारतीय शहर का जिक्र करते हुए कहा, “अगर वे इस बार भी ऐसा नाटक रचने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर की कृपा से हम उन्हें कोलकाता ले जाएंगे.”

कंगाली में भी टाइट है सीना

अब ख्वाजा आसिफ को कौन समझाए कि अगर गलती से भी कोई गलती पाकिस्तान ने कर दी तो अभी तो अफगानिस्तान ने ही हालत खराब की हुई है, भारत पीछे पड़ गया तो अब तो दो दिन भी नहीं झेल पाएगा. ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की ऐसी किल्लत हुई है कि सरकारी कामकाज तक पर असर पड़ गया है. आम जनता की तो बात ही क्या करें. अभी तो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने में ही उसकी हालत खराब हो रही है. इस राशि की वापसी से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर करीब 18 फीसदी का असर पड़ने का अनुमान है. अगर ऐसे में भारत से जंग छिड़ गई तो क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

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