मक्का की ग्रैंड मस्जिद में छत से कूदा शख्स, फिर गार्ड ने कर दिया करिश्मा

सऊदी अरब के अधिकारियों ने गुरुवार, 25 दिसंबर को जानकारी दी कि एक व्यक्ति ने मक्का में मस्जिद अल-हरम की ऊपरी मंजिल से कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया. लेकिन गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मी ने उसे बचाने के लिए उसे ठीक नीचे आकर हवा में पकड़ने की कोशिश की. इसमें उस व्यक्ति की तो जान बच गई लेकिन बचाने वाले सुरक्षा अधिकारी को चोट आई है. घटना का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है जिसमें व्यक्ति को उपर से कूदते और नीचे सुरक्षा अधिकारी उसे कैच करने की कोशिश करता दिख रहा है.

X पर एक पोस्ट में, मक्का क्षेत्र के अमीरात ने अपने आधिकारिक अकाउंट से बताया कि एक व्यक्ति ग्रैंड मस्जिद की ऊपरी मंजिल से कूद गया. उसे बचाने के लिए तुरंत वहां सुरक्षा में लगा एक अधिकारी नीचे आ गया. उस व्यक्ति को जमीन पर गिरने से रोकने के दौरान वह अधिकारी घायल हो गया. अधिकारियों ने कहा कि व्यक्ति को लगी चोट फ्रैक्चर तक ही सीमित थी.

मक्का की ग्रैंड मस्जिद को आधिकारिक तौर पर मस्जिद अल-हरम (Masjid al-Haram) कहा जाता है. यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है. यह सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है. यह मस्जिद काबा को घेरे हुए है, जो इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थस्थल है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए प्रार्थना का केंद्र है. इसमें एक साथ 40 लाख तक नमाजियों के बैठने की क्षमता है और यह 38 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है. इसका इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसमें समय-समय पर नवीनीकरण और विस्तार किए गए हैं.