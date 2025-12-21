विज्ञापन
सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन रही है. इसका नाम है जेद्दा टावर. इसके 2028 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है.

एक किलोमीटर लंबा.. सऊदी अरब बना रहा है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, टूट जाएगा बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड!
सऊदी अरब में बन रहा है जेद्दा टावर
  • सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाने का काम तेजी से चल रहा है
  • जेद्दा टावर नामक ये इमारत 1000 मीटर ऊंची होगी, 80 मंजिल तक पूरा हो चुका है काम
  • इस इमारत के बनते ही बुर्ज खलीफा का दुनिया का सबसे ऊंची इमारत होने का दर्जा खत्म हो जाएगा
नई दिल्ली:

अभी तक अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई का बुर्ज खलीफा कहने के आदि हैं तो जल्द ही इसमें बदलाव होने वाला है. दरअसल, सऊदी के क्राउन प्रिंस बुर्ज खलीफा से भी एक ऊंची इमारत बनवा रहे हैं जिसे जेद्दा टावर के नाम से जाना जाएगा. इसकी ऊंचाई 1000 मीटर होगी यानी एक किलोमीटर. गल्फ न्यूज के अनुसार ये टावर 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी. गौरतलब है कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है. तो उसकी ऊंचाई से जेद्दा टावर कम से कम 172 मीटर ज्यादा ऊंची होगी. बुर्ज खलीफा में कुल 163 मंजिलें हैं जबकि जेद्दा टावर में इससे ज्यादा मंजिलें होंगी. 

2025 में फिर शुरू हुआ काम 

2025 में इसको बनाने काम फिर से शुरू हुआ था. सऊदी अरब को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सल अल सउद के विजन 2030 के तहत इसको बनाया जा रहा है. इसे सऊदी अरब के जेद्दा इकनॉमिक सिटी में बनाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना होगा. 

अबतक 80 फ्लोर बने 

रिपोर्ट के अनुसार जेद्दा टावर में अबतक 80 फ्लोर बन चुके हैं. इसका निर्माण काफी तेजी से हो रहा है. माना जा रहा है कि इस इमारत में सारी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. शुरुआत में इस इमारत का निर्माण 2020 में ही पूरा हो जाना था. 2011 में इस इमारत को बनाने की घोषणा की गई थी. लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था. उस समय तक इस इमारत की 63 मंजिलें बन गई थी. हालांकि, इस साल के शुरू में इसका काम फिर से शुरू हुआ है. 

टावर में क्या-क्या होगा?

जेद्दा टावर में ऑफिस, होटल, अपार्टमेंट होंगे. इस ऊंची टावर में आने-जाने के लिहाज से काफी तेज गति से चलने वाली लिफ्ट भी लगेगी ताकि आने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो. 

Jeddah Tower, Burj Khalifa, Saudi Arab
