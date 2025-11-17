विज्ञापन
सऊदी अरब में मदीने के पास पहले भी हुए घातक बस हादसे, आखिर इसकी वजह क्या है?

Saudi Arabia Bus Accident: मक्का से मदीना ले जा रही एक बस के मुफरीहाट के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई, कम से कम 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों की मौत.

सऊदी अरब में मदीने के पास पहले भी हुए घातक बस हादसे, आखिर इसकी वजह क्या है?
Saudi Arabia Accident: मक्का से मदीना जा रही बस हादसे की शिकार
  • सऊदी अरब में मदीना जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें करीब 40 से अधिक यात्रियों की मौत हुई।
  • मदीना और मक्का के आसपास पहले भी कई गंभीर बस हादसे हो चुके हैं जिनमें बड़ी संख्या में यात्रियों की जान गई।
  • तीर्थयात्रा सऊदी अरब के पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में मदद करता है
सऊदी अरब में उमराह के लिए मदीना जा रहे यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 40 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में कई हैदराबाद के यात्री थे. इस हादसे के बाद पीएम मोदी से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख प्रकट किया है. तेलंगाना में पीड़ितों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया है. लेकिन क्या आपको पता है कि यह पहली बार नहीं है जब मदीना में इस स्तर का बस हादसा हुआ है?

पहले भी बस हादसे से दहला है मदीना

सऊदी अरब के पवित्र स्थलों तक तीर्थयात्रियों को ले जाने का रास्ता कई बार खतरनाक साबित हुआ है, खासकर हज के दौरान, जब रोड अत्यधिक बसों से अव्यवस्थित हो जाती हैं. भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है. इसके अलावा उमरा तीर्थयात्रा के लिए भी लाखों लोग सऊदी अरब जाते हैं, जो हज पीरियड के बाहर होता है. अभी जो हादसा हुआ है वो उमरा पर गए तीर्थयात्रियों के साथ ही हुआ है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में, तीर्थयात्रियों को पवित्र शहर मक्का ले जा रही एक बस में एक पुल पर टक्कर के बाद आग लग गई थी जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक अन्य घायल हो गए. इससे पहले अक्टूबर 2019 में, मदीना के पास एक बस के दूसरे भारी वाहन से टकरा जाने से लगभग 35 विदेशियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. 

तीर्थयात्रा सऊदी अरब के बढ़ते पर्यटन क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है और वहां की सरकार को उम्मीद है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था की जीवाश्म ईंधन (तेल-गैस) पर निर्भरता कम की जा सकेगी, उसमें विविधता लाने में मदद मिलेगी. यह खाड़ी देश 20 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों का भी घर है, जिन्होंने लंबे समय से इसके लेबर मार्केट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और देश की कई बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में मदद की है, साथ ही हर साल अरबों डॉलर घर वापस भेजते हैं.

