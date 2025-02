युद्ध की तीसरी बरसी से पहले रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला, जेलेंस्की बोले- ये 'हवाई आतंकवाद' है

रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है. राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि मॉस्को ने रात भर में 200 से अधिक ड्रोन हमले किए. उन्होंने रूस के 'हवाई आतंक' की निंदा की और यूक्रेन के सहयोगियों के बीच एकता की अपील की. यह हमला रूस-यूक्रेन युद्ध की तीसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हुआ. 22 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण किया था.

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX