यूक्रेन का बदला! पुतिन के टॉप कमांडर का बेटा एयरस्‍ट्राइक में ढेर...अब रूस करेगा पलटवार

लेफ्टिनेंट वासिली मार्जोयेव थे. वासिली रूस की 7वें एयरबोर्न असॉल्ट डिवीजन की 108वीं पैराशूट रेजिमेंट के प्लाटून कमांडर थे. मार्जोयेव और उनके साथी सैनिक बम के शक्तिशाली ब्‍लास्‍ट में मारे गए.

  • यूक्रेन ने दक्षिणी क्षेत्र में एक एयरस्ट्राइक कर रूस के टॉप कमांडर के बेटे सहित कई सैनिकों को मार गिराया है.
  • लेफ्टिनेंट वासिली मार्जोयेव 7वीं एयरबोर्न असॉल्ट डिवीजन के प्लाटून कमांडर थे और उनके पिता जनरल हैं.
  • यूक्रेन ने रूसी पोजीशन पर गाइडेड एरियल बम से हमला कर प्लावन गांव में रूसी ठिकाने को तबाह किया.
कीव:

यूक्रेन के साथ जंग में रूस को एक बड़ा झटका लगा है. रूस की सेना का सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्‍टर पूरी तरह से तबाह हो गया है. इसके अलावा यूक्रेन ने राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के करीबी कमांडर के बेटे को भी मार डाला है. यूक्रेन ने खुद इस बात की पुष्टि की है. यूक्रेन के मिलिट्री मीडिया आउटलेट मिलिटर्नी की तरफ से रूसी हेलीकॉप्‍टर क्रैश की जानकारी दी गई है.  यूक्रेन के अनुसार दक्षिणी यूक्रेन में एक जानलेवा हमले में पुतिन के एक टॉप कमांडर के बेटे को मार गिराया है.  

एयरक्रस्‍ट्राइक में हुई मौत 

कीव की स्पेशल फोर्स ने अक्टूबर के बीच में जापोरिज्जिया में एक एरियल रेकी मिशन के दौरान रूसी ड्रोन ऑपरेटरों की तरफ से इस्‍तेमाल हो रहे एक ठिकाने का पता लगाया. रूस की  पोजीशन वासिलिवका जिले के प्लावन गांव में थी. यहीं पर GUR यूनिट ने एक एयरस्ट्राइक किया जिसमें एक गाइडेड एरियल बम से रूसी पोजीशन को तबाह कर दिया गया. यूक्रेन की मिलिट्री ने बाद में सोशल मीडिया चैनलों पर स्ट्राइक का एक वीडियो शेयर किया है.  

कौन हैं मार्जोयेव के पिता  

ठिकाने पर मौजूद रूसी सैनिकों में से एक लेफ्टिनेंट वासिली मार्जोयेव थे. वासिली रूस की 7वें एयरबोर्न असॉल्ट डिवीजन की 108वीं पैराशूट रेजिमेंट के प्लाटून कमांडर थे. मार्जोयेव और उनके साथी सैनिक बम के शक्तिशाली ब्‍लास्‍ट में मारे गए. वह लेफ्टिनेंट जनरल अर्काडी मार्जोयेव के बेटे थे, जो अभी रूस की सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 18वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के कमांडर हैं. लेफ्टिनेंट जनरल उन कई सीनियर रूसी अधिकारियों में से एक हैं जिन पर जनवरी और अक्टूबर 2023 के बीच खेरसॉन शहर में जानबूझकर आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप है. 

रूस का हेलीकॉप्‍टर भी क्रैश 

दूसरी तरफ मिलिटर्नी ने रूसी मिलिट्री चैनलों का हवाला देते हुए बताया कि एयरक्राफ्ट कब्जे वाले इलाके में लड़ाई के दौरान रूस का KA-52 एलीगेटर नष्‍ट हो गया है. अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि हेलीकॉप्‍टर कहां पर क्रैश हुआ है. रूस सपोर्टेड टेलीग्राम चैनल फाइटरबॉम्बर, जो रूसी मिलिट्री एविएशन से काफी जुड़ा हुआ है, ने नुकसान की पुष्टि करते हुए लिखा कि 'हेलीकॉप्‍टर लड़ाई के मिशन से वापस नहीं आया और क्रू की मौत हो गई.' चैनल ने क्रैश के कारण के बारे में जानकारी नहीं दी. 

सबसे खतरनाक हेलीकॉप्‍टर 

यूक्रेन की एयर फोर्स के प्रवक्ता यूरी इहनात ने पहले उक्रेन्स्का प्रावदा को बताया था कि KA-52 'दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट' में से एक है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 'यूक्रेन के मोबाइल एयर डिफेंस ग्रुप उन्हें सफलतापूर्वक ढूंढ रहे हैं. पहले, यह बताया गया था कि एक रूसी KA-52 'एलीगेटर' हेलीकॉप्‍टर क्रैश हो गया था, जिसमें दोनों पायलट मारे गए थे, रूसी सूत्रों ने दावा किया था कि दुश्मन ने कोई फायरिंग नहीं की और जगह का खुलासा नहीं किया गया है. 

