Russia-Ukraine War LIVE Updates: यूक्रेन में मच रही है तबाही, रूसी हमले के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र में लगी आग: रिपोर्ट

यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री Dmytro Kuleba के अनुसार, "रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र, Zaporizhzhia एनपीपी पर हर तरफ से गोलीबारी कर रही है. यहां आग पहले ही लग चुकी है. अगर ये फटता है, तो यह Chernobyl से 10 गुना बड़ा होगा!" आपको बता दें कि Chernobyl परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी. इसी का जिक्र Dmytro Kuleba ने किया है.

