रूस की यूक्रेन पर प्रचंड बमबारी, तीसरे सबसे बड़े हमले में दागे 600 ड्रोन-मिसाइल, आखिर चाहते क्या हैं पुतिन?

रूस ने शनिवार रात से लेकर तड़के तक यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास ताबड़तोड़ हमले किए. इस दौरान 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी गईं. इसे करीब तीन साल से चल रहे युद्ध की तीसरी सबसे बड़ी बमबारी बताया जा रहा है. हमले में कई इमारतें खंडहर हो गईं. इसका असर पड़ोसी पोलैंड तक देखा गया. पोलैंड को कुछ समय के लिए अपना एयरस्पेस बंद करना पड़ा.

UN सत्र के दौरान बड़ा हमला

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि कीव पर रातभर हुए हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हुई. राजधानी और आसपास के इलाकों में 42 लोग घायल हुए. दक्षिणी यूक्रेन के जपरोजिया में 31 लोगों के घायल होने की खबर है. रूस का ये हमला हमला ऐसे समय हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का अहम सत्र चल रहा था. जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला दिखाता है कि रूस की असली मंशा क्या है.

यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने इस हमले के दौरान 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागीं. इनमें से दो बैलिस्टिक और कई क्रूज मिसाइलें थीं. यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने 43 क्रूज मिसाइलों और अधिकांश ड्रोन को मार गिराने या निष्क्रिय करने का दावा किया.

पोलैंड ने उड़ाए जेट, एयरस्पेस बंद किया

रूसी ड्रोन पोलैंड के इलाके में भी घुसपैठ कर गए थे. इसकी वजह से रविवार सुबह पोलैंड को अपने लड़ाकू विमान आसमान में भेजने पड़े. कुछ समय के लिए दो दक्षिण-पूर्वी शहरों के पास एयरस्पेस बंद करना पड़ा. पोलैंड की सेना की तरफ से कहा गया कि ये कदम सावधानी के तौर पर उठाए गए ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

इजरायली सिस्टम बना आसमानी कवच

रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है. जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन को हाल ही में इजरायल से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है. जर्मनी से दो और एयर डिफेंस सिस्टम इस साल मिलने वाले हैं. ये सिस्टम रूस के हवाई हमलों से बचाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

अमेरिका से बड़े हथियार सौदे पर बात

यूक्रेन अमेरिका से हथियारों का बड़ा सौदा करने के लिए बातचीत कर रहा है. जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अमेरिका से 90 अरब डॉलर के हथियार सौदे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है. बैठक के बाद ट्रंप ने भी कहा कि यूक्रेन अब रूस से अपनी जमीन वापस लेने और युद्ध जीतने की स्थिति में है.

पड़ोसी देशों तक रूसी ड्रोन का आतंक

यूक्रेन अपनी ड्रोन तकनीक अमेरिका को बेचने की भी कोशिश कर रहा है. उसने यूरोपीय देशों को भी ड्रोन हमलों से निपटने में मदद देने की पेशकश की है. पिछले सप्ताह यूक्रेनी सेना ने पोलैंड की ओर बढ़ रहे अधिकांश रूसी ड्रोन मार गिराए थे. नॉर्वे और डेनमार्क ने भी अपने हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों के पास अनजान ड्रोन देखे हैं. रूस के सैन्य विमान इस महीने की शुरुआत में एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में भी घुस गए थे.