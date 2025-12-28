रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला; राजधानी कीव पर दागी मिसाइल-ड्रोन; जेलेंस्की ने पुतिन को बताया "मैन ऑफ वॉर"

Russia Ukraine Missile Attack: रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक हमला किया. मिसाइल और ड्रोन से हुए इस हमले ने शहर और आसपास के इलाकों को हिला कर रख दिया. कई घंटों तक एयर रेड अलर्ट जारी रहा और बिजली गुल हो गई. इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को “मैन ऑफ वॉर” करार दिया.

कीव पर मिसाइल और ड्रोन का हमला

जेलेंस्की के मुताबिक, रूस ने इस हमले में 500 से ज्यादा ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलें दागीं. हमला करीब 10 घंटे तक चला. इसका मुख्य निशाना कीव की ऊर्जा सुविधाएं और नागरिक ढांचा था. कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए.

जेलेंस्की का पुतिन पर तीखा हमला

कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि “हम शांति चाहते हैं और वह मैन ऑफ वॉर हैं.” उन्होंने पुतिन पर आरोप लगाया कि वह युद्ध को खत्म करने के बजाय उसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं. जेलेंस्की ने दुनिया से अपील की कि पुतिन को रोकने के लिए फ्रंटलाइन और डिप्लोमेसी दोनों जगह मजबूत कदम उठाए जाएं.

ट्रंप से होने वाली अहम मुलाकात

यह हमला उस समय हुआ जब जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं. यह मीटिंग रविवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में होगी. इसमें शांति योजना और अमेरिका की संभावित सुरक्षा गारंटी पर चर्चा होने की उम्मीद है. जेलेंस्की ने कनाडा में NATO और यूरोपीय नेताओं से भी बातचीत की है.

कीव में हालात गंभीर

हमले के बाद कीव के कई इलाकों में बिजली और हीटिंग की सुविधा ठप हो गई. बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं. आग बुझाने और मरम्मत का काम जारी है. कुछ जगहों पर रिपेयर टीमों ने काम शुरू कर दिया है, जबकि अन्य जगहों पर लोग शेल्टर में हैं.

