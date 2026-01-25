रूस ने यूक्रेन के एक और गांव पर किया कब्जा करने का दावा, दूसरी तरफ युद्ध रोकने पर चर्चा

रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर लंबे समय से कोशिशें जारी हैं. एक तरफ शांति स्थापित करने के लिए वार्ता हो रही है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच संघर्ष भी जारी है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने उत्तर-पूर्वी यूक्रेन के खार्कीव क्षेत्र में स्थित स्टारित्स्या (Starytsya) गांव पर पूरा नियंत्रण पा लिया है. यह गांव वोवचांस्क कस्बे के पास स्थित है, जो यूक्रेन-रूस सीमा के बेहद नजदीक में है. इसी क्षेत्र में रूसी सेना ने मई 2024 में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था. पिछले कुछ महीनों में रूस ने इस इलाके में अपने कब्जे का दायरा बढ़ाने की कोशिशें तेज की हैं, हालांकि यूक्रेनी सेना लगातार प्रतिरोध कर रही है.

यूक्रेन ने क्या कुछ बताया

यूक्रेन की सेना के जनरल स्टाफ ने शनिवार देर रात अपने बयान में कहा कि रूस ने स्टारित्स्या समेत आसपास के क्षेत्रों पर छह हमले किए. हालांकि, यूक्रेन ने यह स्वीकार नहीं किया कि गांव रूस के नियंत्रण में चला गया है. यूक्रेन के ओपन‑सोर्स मिलिट्री ब्लॉग डीपस्टेट ने अपनी रिपोर्ट में स्टारित्स्या का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि रूसी सैनिक वोवचांस्क सेक्टर में दबाव बढ़ा रहे हैं.

रूसी मंत्रालय का क्या दावा

रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने शुक्रवार रात को यूक्रेन के लॉन्ग-रेंज ड्रोन ठिकानों और ऊर्जा ढांचों पर बड़े पैमाने पर हमले किए. इन सैन्य दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. रूस पिछले कई महीनों से दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और नियमित रूप से नए गांवों पर कब्जे का दावा करता रहा है. उसकी अधिकतर हालिया प्रगति डोनेत्स्क क्षेत्र में दर्ज की गई है, लेकिन खार्कीव और दक्षिण में स्थित जापोरिझिया इलाके में भी रूसी सेना यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों पर दबाव बनाए हुए है.

युद्ध रोकने पर चर्चा

आपको बता दें कि ये सब तब हुआ जब अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल बातचीत में लगे थे. रूसी मीडिया TASS के अनुसार, शनिवार को भी बंद कमरे में चर्चा जारी रही. रूस ने वार्ता में एक बार फिर मांग दोहराई कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र (डोनेत्स्क और लुहांस्क) से सेना वापस बुलाए. यूक्रेन ने इसे सख्ती से खारिज किया. डोनबास क्षेत्र यूक्रेन के लिए सैन्य रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, यहां औद्योगिक शहर, रेल नेटवर्क और सप्लाई रूट मौजूद हैं.