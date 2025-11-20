रूसी हमले से यूक्रेन में बच्चों समेत 26 की मौत, ट्रंप के नए शांति प्लान में सरेंडर के सिवा कुछ नहीं

रूस और यूक्रेन में पिछले 3.5 साल से जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार, 19 नवंबर को पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने जोरदार हमला किया जिसमें तीन बच्चों सहित कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई. इस हवाई हमले में ऊपरी मंजिल के फ्लैटों का एक ब्लॉक नष्ट हो गया. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन के लिए एक ऐसे दोस्त का काम कर रहा है जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की को शायद कोई उम्मीद नहीं बची है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने बताया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा है जिसके तहत यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी और अपनी सेना आधी से भी कम करनी होगी.

रूस के सबसे हिंसक हवाई हमले में से एक

यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी शहर टेरनोपिल में फ्लैटों के दो ब्लॉकों पर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में तीन बच्चों सहित कम से कम 26 लोग मारे गए हैं. उनका कहना है कि बुधवार तड़के हुए हमले में अन्य 93 लोग घायल हो गए, जिनमें से 18 बच्चे थे. फरवरी 2022 में रूस द्वारा पूर्ण पैमाने (फुल स्केल) पर आक्रमण शुरू करने के बाद से इस क्षेत्र में यह सबसे घातक हमलों में से एक है.

यूक्रेन की वायु सेना ने बाद में कहा कि रूसी एक्स-101 क्रूज मिसाइलों ने आवासीय फ्लैटों पर हमला किया था. वहीं पड़ोसी ल्वीव और इवानो-फ्रैंकिव्स्क क्षेत्रों पर भी हमला किया गया, और उत्तर-पूर्वी शहर खार्किव के तीन जिलों पर ड्रोन हमले में 30 से अधिक लोग घायल हो गए. ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरों में इमारतें और कारें जलती हुई दिखाई दे रही हैं.

अमेरिका का शांति प्रस्ताव

अमेरिकी शांति प्रस्ताव के मसौदे में कहा गया है कि यूक्रेन क्रीमिया और उन क्षेत्रों पर रूसी कब्जे को मान्यता दे दे, जो रूस ने पहले ही ले लिया है. साथ ही अपनी सेना में 400,000 सैनिकों को कम करे. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार यह बात इस मसौदे से परिचित एक सूत्र ने बताई है, जो पहचान उजागर नहीं करना चाहता थाय

साथ ही अमेरिका चाहता है कि शांति के लिए यूक्रेन लंबी दूरी के सभी हथियार भी त्याग दे. सूत्र ने कहा, "एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह वास्तव में ट्रंप ऐसा चाहते हैं या उनका दल. सूत्र के अनुसार, यह "अस्पष्ट" था कि बदले में रूस क्या करेगा.

यह भी पढ़ें: क्या अब इंटरपोल की मदद से हसीना को वापस ला पाएगी यूनुस सरकार? जानें क्या कहता है कानून