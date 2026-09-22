6 साल की बच्ची ने 4.27 सेकेंड में सॉल्व किया रूबिक्स क्यूब, 3 दिन में 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड- 1300 फॉर्मूले याद, VIDEO

- चीन की 6 साल की लियान युनझी ने महिलाओं की कैटेगरी में 3x3x3 रूबिक क्यूब सॉल्व करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
- तीन दिन के भीतर लियान ने दो बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें उनका औसत समय चार सेकंड के आसपास रहा
- लियान रोजाना दो से तीन घंटे रूबिक क्यूब की प्रैक्टिस करती हैं और 1300 से अधिक एल्गोरिदम सीख चुकी हैं
जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में एक बच्ची ऐसी पहेली चंद सेकंड में हल कर रही है, जिसे बड़े-बड़े लोग भी मिनटों तक घुमाते रहते हैं. चीन की सिर्फ 6 साल की एक बच्ची ने रूबिक क्यूब को हल करने में ऐसा कमाल किया है कि उसके नाम महिलाओं की कैटेगरी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. इस बच्ची ने 3 दिन में दो बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उसने 3x3x3 रूबिक क्यूब को सिर्फ 4 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय में हल करके दुनिया को हैरान कर दिया.
तीन दिन में दो बार तोड़ा रिकॉर्ड
चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस प्यारी सी स्पीडक्यूबर का नाम लियान युनझी है. युनझी ने तीन दिन के अंदर महिलाओं के 3x3x3 रूबिक क्यूब के औसत समय (एवरेज टाइम) का वर्ल्ड रिकॉर्ड दो बार तोड़ा. ये रिकॉर्ड वुहान और ग्वांगझू में कराए गए दो कंपटीशन में बनाए गए. दोनों इवेंट को वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन ने मान्यता दी थी.
At two recent World #Cube Association (#WCA) recognized events, six-year-old Chinese girl Lian Yunzhi broke the women's world record for the 3x3x3 #Rubik's Cube average twice in three days, posting times of 4.52 seconds and 4.27 seconds. She has become the only female #speedcuber… pic.twitter.com/DgHA6euf2t— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) September 21, 2026
अगर आप इस पहेली वाले गेम से अनजान हैं तो बता दें कि इसमें क्यूब के हर फेस पर एक रंग लाना होता है. लियान ने रूबिक क्यूब को पांच बार साल्व किया. इन पांच कोशिशों का उनका औसत समय पहले 4.52 सेकंड और फिर 4.27 सेकंड रहा. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने बताया कि चेंगदू की रहने वाली लियान 4.5 सेकंड से कम का औसत समय हासिल करने वाली पहली महिला स्पीडक्यूबर हैं.
बचपन में ही मां ने ज्वाइन करा दिया क्लास
लियान को प्यार से 'झिझी' कहा जाता है. उनकी मां लिन यांगशी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि लियान को बचपन में एक क्लास में ज्वाइन कराए जाने के बाद पहली बार रूबिक क्यूब के बारे में पता चला. डांस और म्यूजिक की क्लास के साथ लियान यह भी सीखने लगी. लिन ने बताया कि उन्हें धीरे-धीरे समझ आया कि रूबिक क्यूब सॉल्व करने से बच्चे में कई तरह की क्षमताएं आती हैं. इसके बाद उन्होंने लियान का ध्यान इसी पर ज्यादा लगाने का फैसला किया.
लिन के मुताबिक, उनकी बेटी अब रूबिक क्यूब हल करने के 1,300 से ज्यादा एल्गोरिदम सीख चुकी है. वह रोजाना 2 से 3 घंटे इसकी प्रैक्टिस करती है. रेड स्टार न्यूज की तस्वीरों में लियान की ट्रॉफियां उसके घर की एक शेल्फ पर रखी हुई दिखाई दीं.
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