विज्ञापन
विशेष लिंक

America's Got Talent में रोबोट्स का धमाल, डांस के बीच किए किक-पंच और बैकफ्लिप; जज से मिला गोल्डन बजर- VIDEO

हर बीतते दिन के साथ रोबोट और एडवांस होते जा रहे हैं. अब इंसानों के साथ डांस करते हुए रोबोट्स ने दुनिया के सबसे बड़े टैंलेंट शो कहे जाने वाले America's Got Talent में धमाल मचा दिया है. यहां गोल्डन बजर जीतने वाला परफॉर्मेंस दे दिया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
America's Got Talent में रोबोट्स का धमाल, डांस के बीच किए किक-पंच और बैकफ्लिप; जज से मिला गोल्डन बजर- VIDEO
America's Got Talent में रोबोट्स के परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल हो गया है
  • अमेरिका के टैलेंट शो Americas Got Talent में चीन के डांसर वू युफेई के साथ रोबोट्स ने परफॉर्म किया
  • Unitree कंपनी के G1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने डांस, किक, पंच और बैकफ्लिप जैसे शानदार मार्शल आर्ट मूव्स दिखाए
  • इस परफॉर्मेंस को जज सोफिया वर्गारा ने गोल्डन बजर दिया, जिससे यह ग्रुप सीधे अगले राउंड में पहुंच गया
यूनिट्री रोबोट्स मुख्य रूप से किस काम आते हैं?

सोचिए, दुनिया में टैलेंट के सबसे बड़े स्टेज पर इंसानों की तरह डांस करते हुए रोबोट नजर आएं और उनके साथ मार्शल आर्ट्स के मूव्स भी दिखें. अमेरिका के मशहूर टैलेंट शो America's Got Talent (अमेरिकाज गॉट टैलेंट) में ऐसा ही हैरान करने वाला परफॉर्मेंस देखने को मिला. चीन के डांसर वू युफेई के साथ इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स ने स्टेज पर डांस, किक, पंच और फ्लिप किए. इस परफॉर्मेंस में Unitree कंपनी के बने G1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स शामिल थे. परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि इसे गोल्डन बजर तक मिल गया.

इन रोबोट्स ने दूसरे कलाकारों के साथ बिल्कुल तालमेल में कई तरह के पोज, किक, फ्लिप और पंच किए. उन्होंने दिखाया कि वे अपना बैलेंस बनाए रखते हुए डांस और अलग-अलग तरह की मूवमेंट कर सकते हैं. इस परफॉर्मेंस में शानदार बैकफ्लिप भी शामिल थे, जिससे इसमें और ज्यादा जोश नजर आया.

रोबोट्स ने मिलाए हर कदम

डांस और मार्शल आर्ट्स के मूव्स के मेल ने इस एक्ट को बाकी प्रदर्शनों से एकदम अलग बना दिया. रोबोट्स ने इस पूरे रूटीन में अलग-अलग स्टेप्स और एक्शन को काफी आसानी से किया. इस प्रदर्शन का कंपीशन पर भी बड़ा असर पड़ा. शो की जज और अमेरिकी सिटकॉम शो मॉर्डन फैमली से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेश सोफिया वर्गारा ने इस एक्ट के लिए अपने गोल्डन बजर का इस्तेमाल किया. इसका मतलब है कि यह ग्रूप सीधे अगले मुख्य दौर (लाइव शो या क्वार्टर फाइनल) में पहुंच गया है.

बता दें कि अमेरिकाज गॉट टैलेंज एक लोकप्रिय टैलेंट कंपटीशन शो है. इसमें सिंगर, डांसर, जादूगर, कॉमेडियन और अलग-अलग तरह के कलाकार हिस्सा लेते हैं. इसमें हर उम्र के लोग प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं और विनर को 10 लाख डॉलर का बड़ा इनाम मिलता है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

रोबोट वाले इस परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "शायद यह अब तक रोबोट का सबसे शानदार और सबसे लचीला (फ्लेग्जिबल) मूवमेंट है."

एक अन्य यूजर ने कहा, "फाइनल परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड हूं."

तीसरे यूजर ने लिखा, "इस बार इनमें से कोई भी गिरा या खराब नहीं हुआ! लगता है कि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग को और बेहतर किया है." चौथे यूजर ने इसे शानदार परफॉर्मेंस बताया.

यह भी पढ़ें: कोयल या मैना नहीं, इस चिड़िया के पास है दुनिया में सबसे सुरीली आवाज, नई रिसर्च में खुलासा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
America Got Talent, America Got Talent Ka Video, Robot Dance
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com