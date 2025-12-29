Santa बने पुतिन, PM मोदी को गिफ्ट में दिया सबसे खतरनाक फाइटर जेट, ट्रंप के लिए भी खास सरप्राइज, Video वायरल

Putin Santa Claus Christmas Video: केन्या के रूसी दूतावास ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 'सांता क्लॉज' के अवतार में नजर आ रहे हैं और दुनिया के दिग्गज नेताओं को क्रिसमस गिफ्ट बांट रहे हैं. एक्स पर ही इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इस वीडियो को केवल एक मजाक नहीं बल्कि रूस के कूटनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. आइए जानते हैं इस वीडियो में सांता बने पुतिन ने मोदी और ट्रंप के साथ दुनियाभर के बड़े नेताओं को क्या गिफ्ट दिया.

🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.



As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) December 28, 2025

बता दें कि यह कोई रियल फुटेज नहीं है, बल्कि AI जनरेटेड वीडियो है.जैसे ही यह वीडियो शेयर किया गया, यह देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई इसे फ्यूचर की राजनीति बता रहा है, तो कोई पुतिन के सांता वाले लुक की तारीफ कर रहा है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया था कि "क्रिसमस का मौसम देने का समय है, जब रूस यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी दोस्तों को कुछ अच्छा मिले और वे खुश रहें. और जो शरारती हैं, उन्हें भी वही मिलेगा जो उनके लिए तय है."

PM मोदी के लिए पुतिन का 'सुपर' गिफ्ट

वायरल हो रहे इस AI जनरेटेड वीडियो में दिखाया गया है कि सांता बने पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं. पुतिन पीएम मोदी को भारत और रूस की गहरी दोस्ती के प्रतीक के तौर पर रूस का सबसे घातक Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट गिफ्ट करते हैं. वीडियो में पीएम मोदी इस खास तोहफे को पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप को मिला खास फोटो फ्रेम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने एक खास फोटो फ्रेम भेंट किया है. इस फोटो में ट्रंप और पुतिन इस साल की शुरुआत में अलास्का समिट के दौरान एक साथ नजर आ रहे हैं. यह ट्रंप की पीस मेकिंग कोशिशों पर रूस का एक संदेश माना जा रहा है.

बाकी नेताओं के लिए क्या था खास?

शी जिनपिंग (चीन): चीनी राष्ट्रपति को युआन और रूबल के सिंबल वाले क्रिसमस ऑर्नामेंट्स मिले, जो डॉलर के गिरते वर्चस्व और रूस-चीन की गहरी होती दोस्ती का प्रतीक हैं.

किम जोंग उन (उत्तर कोरिया): पुतिन ने इन्हें एक तलवार और एक नोट दिया, जिस पर लिखा था- रूस की ओर से आभार के साथ.

वलोडिमिर जेलेंस्की (यूक्रेन): सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यूक्रेन के लिए था, जहां जेलेंस्की को हथकड़ियां भेंट की गईं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया. यह युद्ध के बीच रूस के सख्त रुख को जाहिर करता है.

वीडियो का असली मैसेज

यह वीडियो केन्या में रूसी दूतावास द्वारा साझा किया गया है. एआई वीडियो दिखाता है कि कैसे अब डिप्लोमेसी के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है.

