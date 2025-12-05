पुतिन के भारत दौरे के बीच ट्रंप ने रूस-यू्क्रेन युद्ध पर दिया बयान, जानें अब क्या कह दिया

इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं, जहां वो गरुवार रात को ही पहुंचे हैं. पालम एयरपोर्ट पर खुद पीेम मोदी पुतिन का स्वागत करने पहुंचे थे. भारत दौरे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध पर बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है और कई युद्धों को खत्म करने में सफलता मिली है.

यूक्रेन-रूस संघर्ष पर ट्रंप का बयान

ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया भर में शांति स्थापित कर रहे हैं, हमने ऐसे स्तर पर युद्धों को खत्म किया है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. 8 युद्धों को सुलझाया है और अब एक और पर काम कर रहे हैं, रूस-यूक्रेन. मुझे लगता है कि हम वहां भी पहुंचेंगे. पिछले हफ्ते 8,000 सैनिक मारे गए और पिछले महीने 27,000 सैनिकों की जान गई. हमें इसे रोकना होगा और हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब पुतिन भारत में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है.

यूक्रेन संघर्ष पर क्या बोले पुतिन

इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू में यूक्रेन संघर्ष पर पुतिन ने कहा कि उनका मानना ​​है कि अमेरिका इस समस्या का सक्रिय रूप से समाधान ढूंढ रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह (ट्रंप) पूरी ईमानदारी से शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं. पुतिन ने कहा कि ट्रंप वास्तव में शत्रुता को समाप्त कराना चाहते हैं और जान-माल की और हानि को रोकना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच टकराव को समाप्त करने के पीछे राजनीतिक हित या आर्थिक उद्देश्य भी हो सकते हैं.

पुतिन पीएम मोदी पर क्या बोले

द्विपक्षीय व्यापार पर पुतिन ने कहा कि हमारे 90 प्रतिशत से अधिक लेन-देन पहले से ही राष्ट्रीय मुद्राओं में होते हैं. हालांकि कई बिचौलियों की मौजूदगी के कारण कुछ जटिलताएं पैदा होती हैं, लेकिन उनके समाधान भी हैं. रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमारे आपसी संबंधों से भी आगे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए हैं - सबसे पहले अपने लिए, फिर प्रशासन के लिए और अंत में राष्ट्र के लिए.