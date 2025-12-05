विज्ञापन
विशेष लिंक

पुतिन के भारत दौरे के बीच ट्रंप ने रूस-यू्क्रेन युद्ध पर दिया बयान, जानें अब क्या कह दिया

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है और इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश जारी है.

Read Time: 3 mins
Share
पुतिन के भारत दौरे के बीच ट्रंप ने रूस-यू्क्रेन युद्ध पर दिया बयान, जानें अब क्या कह दिया
  • रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं, जहां खुद पीएम मोदी ने उनका गुरुवार रात स्वागत किया
  • अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति स्थापित करने की कोशिशों का जिक्र किया
  • ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध समाप्त किए हैं और रूस-यूक्रेन संघर्ष को भी सुलझाने की कोशिश में हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

 इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं, जहां वो गरुवार रात को ही पहुंचे हैं. पालम एयरपोर्ट पर खुद पीेम मोदी पुतिन का स्वागत करने पहुंचे थे. भारत दौरे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध पर बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है और कई युद्धों को खत्म करने में सफलता मिली है.

यूक्रेन-रूस संघर्ष पर ट्रंप का बयान

ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया भर में शांति स्थापित कर रहे हैं, हमने ऐसे स्तर पर युद्धों को खत्म किया है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. 8 युद्धों को सुलझाया है और अब एक और पर काम कर रहे हैं, रूस-यूक्रेन. मुझे लगता है कि हम वहां भी पहुंचेंगे. पिछले हफ्ते 8,000 सैनिक मारे गए और पिछले महीने 27,000 सैनिकों की जान गई. हमें इसे रोकना होगा और हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं.  ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब पुतिन भारत में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं.  दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें : पुतिन के दौरे पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट! कई रास्ते बंद, निकलने से पहले देखें एडवाइजरी

यूक्रेन संघर्ष पर क्या बोले पुतिन

इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू में यूक्रेन संघर्ष पर पुतिन ने कहा कि उनका मानना ​​है कि अमेरिका इस समस्या का सक्रिय रूप से समाधान ढूंढ रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह (ट्रंप) पूरी ईमानदारी से शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं. पुतिन ने कहा कि ट्रंप वास्तव में शत्रुता को समाप्त कराना चाहते हैं और जान-माल की और हानि को रोकना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच टकराव को समाप्त करने के पीछे राजनीतिक हित या आर्थिक उद्देश्य भी हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें : Putin in India LIVE: पुतिन पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि, फिर PM मोदी के साथ होगी अहम बैठक

पुतिन पीएम मोदी पर क्या बोले

द्विपक्षीय व्यापार पर पुतिन ने कहा कि हमारे 90 प्रतिशत से अधिक लेन-देन पहले से ही राष्ट्रीय मुद्राओं में होते हैं. हालांकि कई बिचौलियों की मौजूदगी के कारण कुछ जटिलताएं पैदा होती हैं, लेकिन उनके समाधान भी हैं. रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमारे आपसी संबंधों से भी आगे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए हैं - सबसे पहले अपने लिए, फिर प्रशासन के लिए और अंत में राष्ट्र के लिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Russian President Putin India Visit, Vladimir Putin India Visit, Trump On Russia-ukraine War
Get App for Better Experience
Install Now