पुतिन के दौरे पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट! ITO, कश्मीरी गेट तक कई रास्ते बंद, निकलने से पहले देखें एडवाइजरी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार रात को भारत के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. इस वक्त पुतिन दिल्ली में है, जहां वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राजधानी में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है. पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और यात्रा की योजना पहले से बना लें, खासकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और ISBT जाने वालों के लिए.
पुतिन के दौरे पर दिल्ली में सख्त ट्रैफिक व्यवस्था
मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ रोड, प्रगति मैदान सुरंग, आईटीओ चौक आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की. दिल्ली में अपने कार्यक्रमों के तहत पुतिन के राजघाट, भारत मंडपम, हैदराबाद हाउस और राष्ट्रपति भवन सहित अन्य स्थानों पर राजनयिक दौरा करने की उम्मीद है.
किन सड़कों पर रहेगा प्रतिबंध?
ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, डब्ल्यू प्वाइंट, ए प्वाइंट, आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु वाई प्वाइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीम गढ़ फ्लाईओवर बाईपास, एमजीएम प्रगति मैदान सुरंग से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईपी मार्ग पर सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात प्रतिबंध रहेगा.
प्रतिबंधित समयावधि और प्रभावित क्षेत्र
एडवाइजरी में कहा गया है कि इस दौरान हनुमान सेतु की ओर जाने वाली एमजीएम प्रगति मैदान सुरंग बंद रहेगी और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने को कहा गया है. इसके साथ ही कहा गया कि पार्किंग केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही की जा सकेगी. शुक्रवार को बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग और रिंग रोड पर हनुमान सेतु शांति वन से राजघाट, आईपी फ्लाईओवर से प्रगति मैदान सुरंग तक तथा निषाद राज मार्ग और आईपी मार्ग पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी.
पार्किंग पर सख्ती
दिल्ली यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि इन मार्गों पर खड़े वाहनों को उठाया जाएगा और कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी. मदर टेरेसा क्रेसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी और जनपथ रोड पर सुबह 10 बजे से साढ़े 11 बजे तक किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. परामर्श में सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों में पृथ्वी राज रोड, डीडीयू मार्ग, आसफ अली रोड और मौलाना आजाद रोड शामिल हैं.
वैकल्पिक मार्ग और पुलिस की सलाह
दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और खासकर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी के लिए यात्रा की योजना पहले से बना लें.
