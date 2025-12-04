पुतिन कार डिप्लोमेसी: दुनिया में है फेमस, तस्वीरों में देखिए 1999 से अब तक का अंदाज

रूस के राष्ट्रपति राजनीति ही नहीं हरफनमौला इंसान हैं. जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं. ये उनका पसंदीदा गेम है. हालांकि, घुड़सवारी और स्वीमिंग भी उन्हें काफी पसंद है. खेलों के अलावा पुतिन को आलीशान चीजें पसंद हैं. उनका आवास से लेकर प्लेन और कार तक सब आलीशान हैं. पुतिन दोस्तों के दोस्त तो दुश्मनों के दुश्मन माने जाते हैं. इतने पावरफुल होने के बाद भी नरम दिल और लोगों की इज्जत करने वाले माने जाते हैं. यही कारण है कि रील्स के वो बादशाह हैं. भारतीय रील्स में पुतिन के वीडियो काफी हिट होते हैं. यहां देखिए पुतिन की कार डिप्लोमेसी वाली तस्वीरें. इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पुतिन कभी भी बंद कमरों तक दोस्ती की सीमित नहीं रखते. ये अलग बात है कि आज इनमें से कइयों के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं.

यह तस्वीर 1999 की है. दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति किम डे-जंग एक साथ कार पर दिखाई दिए. पुतिन तब नये-नये रूस के राष्ट्रपति बने थे, मगर शुरुआती दिनों से ही उन्होंने अपनी अलग तरह की डिप्लोमेसी शुरू कर दी थी.

इस तस्वीर में पुतिन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश नजर आ रहे हैं. अमेरिका और रूस के उन दिनों रिश्ते सामान्य थे और दोनों देश एक साथ नये समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे. मगर, ऐसा हो ना सका और अमेरिका और रूस के रास्ते अलग-अलग हो गए.

इस तस्वीर में पुतिन के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल नजर आ रही हैं. मर्केल और पुतिन की यूं तो बहुत ज्यादा नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी दोनों ने लंबे समय तक रिश्तों को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की.

इस तस्वीर में पुतिन के साथ ड्राइविंग सीट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों नजर आ रहे हैं. दोनों आज की तारीख में एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन चुके हैं. मगर, मैक्रों और पुतिन के रिश्ते कभी अच्छे हुआ करते थे.

यह तस्वीर 7 अक्टूबर, 2023 को मॉस्को के बाहर नोवो-ओगारियोवो राजकीय निवास पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उज़्बेक राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की है. पुतिन ने गैस वार्ता के लिए आए मिर्जियोयेव और कज़ाख राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव को व्यक्तिगत रूप से अपनी ऑरस कोमेंडेंट कार दिखाई.

इस तस्वीर में पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन नजर आ रहे हैं. किम और पुतिन के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है. दोनों जब भी मिलते हैं, काफी अच्छा समय बिताते हैं. साथ ही पुतिन ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिनसे किम मुलाकात कर इतना खुश होते हैं.

इस तस्वीर एससीओ समिट की है. तब अचानक पुतिन ने अपनी गाड़ी में पीएम मोदी को बैठा लिया था. इस तस्वीर की तब काफी चर्चा हुई थी.

यह तस्वीर आज की है. भारत यात्रा पर आए पुतिन ने कार के अंदर पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली. पीएम मोदी ने अपनी ही कार में पुतिन को बैठाया और साथ में अपने सरकारी आवास ले गए.