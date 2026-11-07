अबू धाबी में मीटिंग से ठीक पहले रूस के हमलों से यूक्रेन के पांच इलाकों में बिजली गुल

यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि रात भर हुए रूसी हमलों के कारण यूक्रेन के पांच इलाकों में बिजली गुल हो गई है. यह सब ऐसे समय में हुआ है जब देश युद्ध के बीच सर्दी का सामना करने की तैयारी कर रहा है. युद्ध खत्म करने के लिए नई राजनयिक कोशिशें चल रही हैं, जिसके तहत मंगलवार और बुधवार को अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारी त्रिपक्षीय बैठकें करेंगे. इसके बावजूद, रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमले कर रहा है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि देश के ऊर्जा क्षेत्र और आम नागरिकों से जुड़े बुनियादी ढांचे पर और हमले हो सकते हैं. ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "रात के दौरान, दुश्मन ने यूक्रेन में कई ऊर्जा सुविधाओं पर बड़ा हमला किया."

इसमें आगे कहा गया कि निप्रॉपेट्रोव्स्क, डोनेट्स्क, कीव, ज़ाइटॉमिर और खार्किव क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के पास बिजली नहीं रही, और राजधानी तथा उसके आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति काफी हद तक बाधित हुई.

इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने घर प्रभावित हुए हैं. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूस ने एक संयुक्त हमले में 36 बैलिस्टिक मिसाइलें और 172 ड्रोन दागे हैं. उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर त्रिपक्षीय वार्ता की तैयारी कर रहा है. उन्होंने अमेरिका से आग्रह किया कि वह यूक्रेन को दी जाने वाली अपनी घटती सहायता को बढ़ाएं.

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं. ट्रंप ने फ्लोरिडा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने शुक्रवार को यूक्रेन में समाधान को लेकर फोन पर बातचीत की है और वे शनिवार, 7 नवंबर को भी इसे जारी रखना चाहते हैं.हालांकि, अमेरिकी नेता ने यह नहीं बताया कि उन्होंने इस विषय पर किसके साथ चर्चा की.

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