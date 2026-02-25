विज्ञापन
पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात रखी. उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया. गाजा में शांति की वकालत भी की और भारत और इजरायल की दोस्ती के बारे में भी बात की.

गाजा में शांति से लेकर भारत से गहरी दोस्ती तक... PM मोदी ने क्या-क्या कहा? पढ़े- 10 बड़ी बातें
  • PM मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित करते हुए भारत-इजरायल के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया
  • मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल की समान नीति और शांति स्थापना के लिए संयुक्त प्रयासों पर बल दिया
  • भारत ने गाजा पीस इनिशिएटिव का समर्थन किया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता का मार्ग दिखाता है
येरुशलम:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यहां खड़े होना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है. अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि वह अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन, दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर आए हैं. 

उनसे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी को महान नेता और महान दोस्त बताया. नेतन्याहू ने पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि आप भारत और इजरायल की दोस्ती के सच्चे समर्थक हैं. नेतन्याहू के बाद पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ. इजरायली सांसदों ने खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत किया.

पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें

  • 9 साल पहले, मुझे इजराइल जाने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था, और मैं यहां फिर से आकर बहुत खुश हूं, उस ज़मीन पर लौटकर जिसकी ओर मैं हमेशा से खिंचा चला आया हूं. आखिर, मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इज़राइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी, 17 सितंबर, 1950. 
  • भारत में इजराइल के पक्के इरादे, हिम्मत और कामयाबियों की बहुत तारीफ होती है. मॉडर्न देशों के तौर पर एक-दूसरे से जुड़ने से बहुत पहले, हम 2,000 साल से भी ज़्यादा पुराने रिश्तों से जुड़े थे. एस्थर की किताब में भारत को होडू कहा गया है, और तल्मूड में पुराने समय में भारत के साथ हुए व्यापार का जिक्र है. यहूदी व्यापारी भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले समुद्री रास्तों से सफर करते थे और भारत में, वे हम में से एक बन गए. यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी ज़ुल्म या भेदभाव के डर के रहे हैं.

  • कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती. कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती. भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है. हमें 26/11 के मुंबई हमले और इजराइली नागरिकों सहित मारे गए बेगुनाह लोगों की जान याद है. आपकी तरह, हमारी भी आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की एक जैसी और बिना किसी समझौते वाली पॉलिसी है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है. आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार और मिलकर दुनिया भर में कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं भी होने वाला आतंक हर जगह शांति के लिए खतरा है.

  • गाजा पीस इनिशिएटिव, जिसे UN सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दी थी, शांति का एक रास्ता दिखाता है. भारत ने इस इनिशिएटिव के लिए अपना पक्का सपोर्ट जताया है. हमारा मानना ​​है कि इसमें इस इलाके के सभी लोगों के लिए एक सही और टिकाऊ शांति का वादा है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाना भी शामिल है. हमारी सभी कोशिशें समझदारी, हिम्मत और इंसानियत से चलें. शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन भारत इस इलाके में बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए आपके और दुनिया के साथ है.
  • पिछले महीने, दुनिया ने इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया. होलोकॉस्ट इंसानियत के सबसे काले चैप्टर में से एक है. फिर भी, उन मुश्किल सालों में भी, इंसानियत के कुछ काम अलग दिखे. गुजरात के नवानगर के महाराजा, जिन्हें जाम साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ने पोलिश बच्चों को शरण दी, जिनमें यहूदी बच्चे भी शामिल थे, जिनके पास और कोई ठिकाना नहीं था.
  • पिछले कुछ सालों से, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी रहा है. जल्द ही, हम दुनिया की टॉप तीन इकॉनमी में शामिल होंगे. पिछले कुछ सालों में, भारत ने दूसरे देशों के साथ कई ज़रूरी ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. हमारी टीमें एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. पिछले कुछ सालों में, भारत ने दूसरे देशों के साथ कई ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. आपके पश्चिम में, EU और UK हैं. आपके पूर्व में, UAE और ओमान हैं.

  • इजराइल का मेरा पहला दौरा 2006 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ था. बाद में 2017 में, प्रधानमंत्री के तौर पर इजराइल के मेरे दौरे के दौरान, दोनों देशों ने इस रिश्ते को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया. तब से, हमारा जुड़ाव बड़े पैमाने और दायरे में बढ़ा है. और हम कई सेक्टर में इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कमिटेड हैं. पिछले कुछ सालों से, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी रहा है. जल्द ही, हम दुनिया की टॉप तीन इकॉनमी में शामिल होंगे. साथ ही, इजराइल इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का एक पावरहाउस है.

  • इजराइल को अक्सर स्टार्टअप नेशन कहा जाता है. हाल के सालों में, हम अपने युवाओं के इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए भी काम कर रहे हैं. मुझे याद है कि 2018 में, PM नेतन्याहू और मैंने भारत में I-Create टेक बिजनेस इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया था. तब से, इसने ऐसे 900 स्टार्टअप को सपोर्ट किया है.

  • पिछले हफ़्ते, हमने 100 से ज़्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक AI इम्पैक्ट समिट होस्ट की. हमारी एस्पिरेशन की भावना नैचुरली इजराइल के इनोवेशन इकोसिस्टम के साथ अलाइन होती है. मुझे क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरिया में बहुत सारी सिनर्जी दिख रही है. हम अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंशियल लिंकेज बनाने पर भी इजराइल के साथ काम कर रहे हैं. मुझे बताया गया है कि इजराइल में आयुर्वेद में भी दिलचस्पी बढ़ रही है. मैं ज्यादा से ज्यादा युवा इजराइलियों को भारत आने के लिए इनवाइट करता हूं.
  • हम दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं और शायद इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारी सभ्यता की परंपराओं में भी फिलॉसफी की समानताएं दिखती हैं. इजराइल में, टिक्कुन ओलम का सिद्धांत दुनिया को ठीक करने की बात करता है. भारत में, वसुधैव कुटुंबकम इस बात पर जोर देता है कि दुनिया एक परिवार है. दोनों विचार जिम्मेदारी को आस-पास की सीमाओं से आगे ले जाते हैं.
