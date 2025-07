PM मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो में बोले , 'हम सिर्फ तारे नहीं गिनते, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं'

त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मुझे यकीन है कि आप में से हर कोई भारत के विकास पर गर्व महसूस करता है. नए भारत के लिए अब आकाश भी सीमा नहीं है. जब भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतरा था, तो आप सभी ने खुशी मनाई होगी. हमने उस स्थान का नाम 'शिव शक्ति बिंदु' रखा है.

#WATCH | Trinidad and Tobago | Addressing the Indian community, PM Modi says, "I am sure everyone amongst you feels proud when India grows. For the New India, even the sky is not the limit. All of you must have cheered when India's Chandrayaan-3 landed on the Moon. We named the… pic.twitter.com/5G5EeR2tTz