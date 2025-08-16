AUS vs SA 3rd T20I: एक ओवर में चार छक्के, 'बेबी एबी' ने फिर काटा गदर, बदल डाली रिकॉर्ड्स बुक

बेबी एबी के नाम से फेमस डेवाल्ड ब्रेविस ने एक बार फिर गदर काटा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केर्न्स के कैज़ली स्टेडियम में हो रहे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में सिर्फ 22 गेंदों में अर्द्धशतक जड़ा है. इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. बता दें, डेवाल्ड ब्रेविस ने इससे पहले सीरीज के दूसरे मुकाबले में तूफानी शतक लगाया था. शानिवार को जो उन्होंने अर्द्धशतक लगाया, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एरोन हार्डी के एक ओवर में चार छक्के लगाए, जिसमें तीन तो नो-लुक सिक्स रहे. ब्रेविस ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्द्धशतक पूरा किया.

डेवाल्ड ब्रेविस का यह 22 गेंदों पर आया पचासा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में किसी भी अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्द्धशतक है. इससे पहले ब्रेविस ने सीरीज के दूसरे मैच में 25 गेंदों में अर्द्धशतक जड़ा था. जबकि जेपी डुमिनी ने 2009 में मेलबर्न में 31 गेंदों में अर्द्धशतक लगाया था. वहीं यह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है. इससे पहले 2014 में होबार्ट में रवि बोपारा ने 23 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्द्धशतक जड़ा था.

हालांकि, तीसरे टी20 में ब्रेविस अर्द्धशतक लगाने के बाद आउट हुए. उन्होंने नाथन एलिस ने मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा अपना शिकार बनाया. मैक्सवेल का यह कैच काफी शानदार रहा. ब्रेविस 26 गेदों में एक चौके और छह छक्कों के दम पर 53 रन बनाकर आउट हुए.

बात अगर अफ्रीकी पारी की करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए. पहले ही ओवर में मार्करम का विकेट गंवाने के बाद रेयान रिकेल्टन और लुआन ड्रे प्रिटोरियस की जोड़ी ने अफ्रीकी टीम को वापसी का प्रयास करवाया. हालांकि, जेम्पा ने प्रिटोरियस का शिकार कर अफ्रीकी टीम को दूसरा झटका दिया. वहीं पावरप्ले के बाद रेयान रिकेल्टन भी आउट हुए.

दक्षिण अफ्रीका ने 49 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर डेवाल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को संभाला. अंत में रासी वैन डेर डुसेन ने कुछ संघर्ष दिखाया, जिससे अफ्रीकी टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई. ब्रेविस के अलावा अफ्रीकी टीम के लिए रासी वैन डेर डुसेन ने नाबाद 38 रनों की पारी खेली. जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 4 ओवर में 31 रन देते हुए 3 विकेट झटके.

