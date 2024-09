मुझे बहुत खुशी हो रही है... PM मोदी के अमेरिका दौरे से वहां रहने वाले भारतीयों में उत्साह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड (PM Modi In QUAD) में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं. उनके अमेरिका दौरे को लेकर वहां रहने वाले भारतीय बहुत ही उत्साहित हैं. वह पीएम मोदी की एक झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जो बाइडेन के गृहनगर में क्लाड की बैठक होने जा रही है. डेलावेयर में वर्ल्ड लीडर्स के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं. वहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीय पीएम मोदी के दौरे को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं. वह अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-QUAD में भारत का रोल कितना? क्यों चिढ़ता है चीन... जानिए PM मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत को क्या मिलेगा

विलमिंग्टन यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्र विनय कुमार ने पीएम मोदी के अमेरिका आने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, "जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई. वह विशेष रूप से क्लेमोंट, डेलावेयर आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है."

#WATCH | On PM Modi's visit to US, an Indian student from Wilmington University Vinay Kumar says, " ...I felt very happy when I heard this...he is specially coming to Claymont, Delaware, I feel very happy" pic.twitter.com/c4t4wzd320

क्वाड की बैठक अमेरिका में डेलावेयर के विलमिंगटन में होने जा रही है. पीएम मोदी क्वाड में शामिल होने के लिए डेलावेयर जाएंगे. वहां पर क्लेमोंट में आर्कमेरे एकेडमी में क्वाड की बैठक होनी है. आर्कमेरे एकेडमी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बैठक के लिए हो रही तयारियों की झलक दिखाई दे रही है. बाहर काफी लोग मौजूद हैं और काफी सामान भी रखा हुआ है. कुछ लोग इस सामान को अंदर लाते और ले जाते दिखाई दे रहे हैं.आर्कमेरे अकादमी एक निजी कैथोलिक स्कूल है, इसमें नेताओं की बैठक, कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम और एक निजी डिनर का कार्यक्रम होने जा रहा है.

#WATCH | Delaware, US: Visuals from Archmere Academy in Claymont. The main Quad gathering will take place at Archmere Academy, the private Catholic school Biden attended in Claymont, Delaware. This will include a leaders-level meeting, the Cancer Moonshot event and a private… pic.twitter.com/4Q59WlwyTe