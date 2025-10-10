विज्ञापन
ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के साथ एक ही कार में दिखे पीएम मोदी, दोनों में दिखा गजब का तालमेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारत-ब्रिटेन की दोस्ती तेजी से आगे बढ़ रही है और बेहद जोश से भरी हुई है.

पीएम मोदी के साथ ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर
  • ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने जुलाई 2024 में पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर
  • पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर एक साथ एक ही कार में सफर करते नजर आएं
  • भारत और ब्रिटेन के बीच एक अहम डिफेंस डील हुई है, जिसके तहत भारत मिसाइल खरीदेगा
मुंबई:

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय भारत दौरे पर आए है. प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा है. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट किए. पीएम मोदी ने ब्रिटेन पीएम कीर स्टार्मर के साथ मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और "नई ऊर्जा से भरे हुए हैं". इस तस्वीर में पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम के साथ एक ही कार में नजर आ रहे हैं.

कीर स्टार्मर की पहली भारत यात्रा

यह तस्वीर मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भाग लेने से पहले ली गई थी. जुलाई 2024 में पदभार संभालने के बाद यह कीर स्टार्मर की पहली भारत यात्रा है, जिसमें वे ब्रिटेन के व्यापार मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं. इस मिशन में 100 से अधिक व्यापारिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं. कीर स्टार्मर ने भारत-UK के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते को शीघ्र लागू करने की अपील की और कहा कि इसे "जितनी जल्दी संभव हो, लागू किया जाना चाहिए".

दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते

उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इस समझौते को "भारत द्वारा अब तक किया गया सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता" बताया. भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) पर बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी. जुलाई 2025 में दोनों देशों ने India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है.

भारत और ब्रिटेन में डिफेंस डील

इस दौरे के दौरान एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते की भी घोषणा की गई, जिसके तहत ब्रिटेन भारत को लगभग 468 मिलियन डॉलर मूल्य की हल्की मल्टीरोल मिसाइलें आपूर्ति करेगा. ये मिसाइलें उत्तरी आयरलैंड में निर्मित की जाएंगी और इससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलेगी. कीर स्टार्म ने अपने दौरे की शुरुआत मुंबई में दीये जलाकर की, जो दिवाली के नजदीक आने के मद्देनज़र एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और भावनात्मक संकेत माना जा रहा है.

