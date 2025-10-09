PM मोदी ने गाजा में शांति के लिए ट्रंप को दी बधाई, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी हुई बात

PM Modi Talk to Trump: गाजा में शांति के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है. पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई बातचीत को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- "अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी." पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की. आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी.

मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर इजरायल और हमास के बीच गाजा में शांति के लिए समझौता हुआ है. जिसके तहत दोनों ने युद्ध रोकने का फैसला किया है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए उस समझौते का गुरुवार को स्वागत किया जिसके तहत इजराइल और हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने का फैसला किया है. मोदी ने कहा कि यह समझौता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतिबिंब है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं. यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतिबिंब है.'' उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचने से उन्हें राहत मिलेगी तथा स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा.''

दो साल से जारी युद्ध रुकेगा

ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तुत एक समझौते के तहत इजराइल और हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने और कुछ बंधकों व कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की है. यह समझौता दो साल से जारी विनाशकारी युद्ध में पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ी सफलता है.

यह भी पढ़ें- गाजा में शांति पर पहली मुहर, ट्रंप का बड़ा ऐलान- बंधकों को रिहा करेगा हमास