ट्रंप को मैसेज! AI-सेमीकंडक्टर पर बड़ा करार… क्या है PM मोदी की जापान यात्रा का एजेंडा, 10 बड़ी बातें

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी वाला टैरिफ बम फोड़ रखा है, तब पीएम मोदी मिशन टोक्यों और मिशन बीजिंग पर निकल चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में 29 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यों पहुंचे जहां वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. अमेरिका के साथ टैरिफ पर तनाव के बीच जापान के साथ पीएम मोदी के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को गहरा करने की उम्मीद है. जापान की यह दो दिवसीय यात्रा, अन्य बातों के अलावा, क्वाड पर केंद्रित होगी, जिसका एक सदस्य अमेरिका भी है.

Landed in Tokyo. As India and Japan continue to strengthen their developmental cooperation, I look forward to engaging with PM Ishiba and others during this visit, thus providing an opportunity to deepen existing partnerships and explore new avenues of collaboration.… pic.twitter.com/UPwrHtdz3B — Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2025

PM मोदी के जापान दौरे का 10 एजेंडा