'आपको ऐसी ठंड में तो...', पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में अपने स्वागत में खड़ी दिव्यांग महिला से कही दिल छू लेने वाली बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिनों के अमेरिकी दौरे पर वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं. वॉशिंगटन पहुंचते ही उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. जब पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे तो उस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे. पीएम मोदी ने वॉशिंगटन पहुंचते ही इन लोगों से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान ही पीएम मोदी की एक दिव्यांग महिला पर पड़ी, जो उनके स्वागत के लिए आई हुई थीं. पीएम मोदी ने उस महिला से बात की और उनसे कहा कि आप इस ठंड में यहां मेरा स्वागत करने आई हैं. आपको इतनी ठंड में तो यहां नहीं आना चाहिए था.

पीएम मोदी से मिलकर खुशी से झूम उठे भारतीय समुदाय के लोग

A warm reception in the winter chill!



Despite the cold weather, the Indian diaspora in Washington DC has welcomed me with a very special welcome. My gratitude to them. pic.twitter.com/H1LXWafTC2