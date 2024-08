पीएम मोदी ने यूक्रेन को दी अनूठी गिफ्ट, बिजली और ऑक्सीजन खुद बना लेता है BHISHM क्यूब

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार को यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स भेंट किए. प्रत्येक भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सा स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल के लिए दवाइयां और उपकरण शामिल हैं. इसमें एक बुनियादी ऑपरेशन रूम के लिए सर्जिकल उपकरण भी शामिल हैं. इनसे प्रतिदिन 10-15 बेसिक सर्जरी का प्रबंधन किया जा सकता है.

पीएम मोदी ने यूक्रेन सरकार को चार भारत हैल्थ इनीशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री (BHISHM) यानी भारत स्वास्थ्य सहयोग हित एवं मैत्री पहल (भीष्म) क्यूब्स भेंट किए. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मानवीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया. यह क्यूब्स घायलों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने में मदद करेंगे और जीवन रक्षा में योगदान देंगे.

#WATCH | Ukraine: India hands over BHISHM cube of Medical assistance to Ukraine. Prime Minister Narendra Modi hands over the assistance to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, in Kyiv. pic.twitter.com/IZWmC3PM2N

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा- ''भारत हैल्थ इनीशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री (BHISHM) एक अनूठा प्रयास है जो तेजी से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा. इसमें क्यूब्स होते हैं जिनमें चिकित्सा देखभाल के लिए दवाइयां और उपकरण होते हैं. आज राष्ट्रपति जेलेंस्की को BHISHM क्यूब्स भेंट किए गए.''

Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri (BHISHM) is a unique effort which will ensure medical facilities in a rapidly deployable manner. It consists of cubes which contain medicines and equipment for medical care. Today, presented BHISHM cubes to President @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/gw3DjBpXyA