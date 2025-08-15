नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन, PM मोदी ने जताया दुख

Nagaland Governor L Ganesan: नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है. वो बीते कुछ दिनों से हॉस्पिटल में इलाजरत थे. शुक्रवार को उनके निधन की पुष्टि राजभवन के अधिकारी ने की है. राजभवन के अधिकारी ने बताया कि नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. ला. गणेशन का आज 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. मिली जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को चेन्नई स्थित अपने आवास में गिरने के बाद उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी थी. चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.

पीएम मोदी ने जताया शोक

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- नागालैंड के राज्यपाल ला. गणेशन के निधन से दुःख हुआ. उन्हें एक समर्पित राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपना जीवन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की. तमिल संस्कृति के प्रति भी उनका गहरा लगाव था. मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. ॐ शांति.

Pained by the passing of Nagaland Governor Thiru La. Ganesan Ji. He will be remembered as a devout nationalist, who dedicated his life to service and nation-building. He worked hard to expand the BJP across Tamil Nadu. He was deeply passionate about Tamil culture too. My thoughts… pic.twitter.com/E1VXtsKul3 — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025

नागालैंड के पहले मणिपुर और बंगाल में भी राज्यपाल

ला. गणेशन का पूरा नाम ला गणेशन अय्यर हैं. उनका जन्म 16 फरवरी 1945 को हुआ था. गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को नागालैंड के 19वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था. नागालैंड से पहले वो 27 अगस्त 2021 से 19 फरवरी 2023 तक मणिपुर के 17वें राज्यपाल और 28 जुलाई 2022 से 17 नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे.

भाजपा के वरिष्ठ नेता, एमपी से राज्यसभा सांसद भी रहे

ला गणेशन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उनका गिनती अनुभवी नेताओं के रूप में होती थी. वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं. बचपन में पिता की मृत्यु के बाद गणेशन के भाई के यहां रहते हुए पढ़ाई की. इसी दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए. वो अविवाहित थे, पूर्णकालिक संघ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सार्वजनिक जीवन जिया.

बीते दिनों अपने घर में गिरने से सिर पर आई थी चोट

बताया गया कि चेन्नई के टी नगर स्थित अपने आवास पर शुक्रवार को गिरने से ला. गणेशन के सिर में चोट लगी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, एल गणेशन घर पर अचानक गिर पड़े थे और उन्हें बेहोशी की हालत में इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आंतरिक चोट की संभावना जताई. जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था.