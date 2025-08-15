विज्ञापन
विशेष लिंक

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन, PM मोदी ने जताया दुख

नागालैंड के राज्यपाल ला. गणेशन का आज 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है.

Read Time: 3 mins
Share
नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन, PM मोदी ने जताया दुख
पीएम मोदी के साथ नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन. (फाइल फोटो)
  • नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है.
  • 8 अगस्त को चेन्नई स्थित अपने आवास में गिरने के कारण उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी थी और अस्पताल में भर्ती थे.
  • ला गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को नागालैंड के 19वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Nagaland Governor L Ganesan: नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है. वो बीते कुछ दिनों से हॉस्पिटल में इलाजरत थे. शुक्रवार को उनके निधन की पुष्टि राजभवन के अधिकारी ने की है. राजभवन के अधिकारी ने बताया कि नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. ला. गणेशन का आज 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. मिली जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को चेन्नई स्थित अपने आवास में गिरने के बाद उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी थी. चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.

पीएम मोदी ने जताया शोक

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- नागालैंड के राज्यपाल ला. गणेशन के निधन से दुःख हुआ. उन्हें एक समर्पित राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपना जीवन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की. तमिल संस्कृति के प्रति भी उनका गहरा लगाव था. मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. ॐ शांति.

नागालैंड के पहले मणिपुर और बंगाल में भी राज्यपाल

ला. गणेशन का पूरा नाम ला गणेशन अय्यर हैं. उनका जन्म 16 फरवरी 1945 को हुआ था. गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को नागालैंड के 19वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था. नागालैंड से पहले वो 27 अगस्त 2021 से 19 फरवरी 2023 तक मणिपुर के 17वें राज्यपाल और 28 जुलाई 2022 से 17 नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे.

भाजपा के वरिष्ठ नेता, एमपी से राज्यसभा सांसद भी रहे

ला गणेशन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उनका गिनती अनुभवी नेताओं के रूप में होती थी. वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं. बचपन में पिता की मृत्यु के बाद गणेशन के भाई के यहां रहते हुए पढ़ाई की. इसी दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए. वो अविवाहित थे, पूर्णकालिक संघ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सार्वजनिक जीवन जिया.

बीते दिनों अपने घर में गिरने से सिर पर आई थी चोट

बताया गया कि चेन्नई के टी नगर स्थित अपने आवास पर शुक्रवार को गिरने से ला. गणेशन के सिर में चोट लगी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, एल गणेशन घर पर अचानक गिर पड़े थे और उन्हें बेहोशी की हालत में इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आंतरिक चोट की संभावना जताई. जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nagaland Governor, Nagaland Governor L Ganesan, L Ganesan, PM Modi, L Ganesan Passes Away
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com