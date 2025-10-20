विज्ञापन
टूटी विंडशील्ड, पायलट का बहता खून, 1000 फीट नीचे आया प्लेन… उड़ान के बीच 140 लोगों की जान हलक में क्यों आई?

Plane Accident: ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में कथित तौर पर टूटी हुई विंडशील्ड पर जले हुए निशान और एक पायलट की बांह पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं.

  • यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट की विंडशील्ड उड़ान के दौरान टूट गई जिससे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी
  • प्लेन साल्ट लेक सिटी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करने से पहले 36000 फीट से 26000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ गया
  • विंडशील्ड पर जले के निशान, पायलट की बांह पर चोट के कारण यह दरार सामान्य नहीं बल्कि असामान्य घटना मानी जा रही
अमेरिका में डेनवर से लॉस एंजिल्स जा रहे यूनाइटेड एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स 8 प्लेन में बैठे 140 लोगों की जान हलक में आ गई. इस प्लेन की विंडशील्ड उड़ान के दौरान ही टूट गई जिसके कारण प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इस टूटी विंडशील्ड के टूकड़ों से एक पायलट भी घायल हो गया.

दरअसल यह घटना 16 अक्टूबर को फ्लाइट UA1093 के दौरान हुई, जिसमें 140 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. जब तक विंडशील्ड में क्रैक का पता चला, तब तक तो प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग से पहले विमान 26,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ गया. बाद में यात्रियों को दूसरे प्लेन, बोइंग 737 मैक्स 9 में बुक किया गया और वे छह घंटे की देरी के बाद लॉस एंजिल्स पहुंचे.

आखिर विंडशील्ड टूटी कैसे?

विंडशील्ड में क्रैक आना भले दुर्लभ है लेकिन फ्लाइट में होती हैं. अब जो  यूनाइटेड एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स 8 प्लेन के विंडशील्ड के मामले में देखने को मिला है, उसमें क्रैक आने के कारण और पायलट की लगी चोट से जुड़े डिटेल्स इस मामले को असामान्य बनाते हैं.

ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में कथित तौर पर टूटी हुई विंडशील्ड पर जले हुए निशान और एक पायलट की बांह पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब यह है कि यह कोई कांच में खुद ब खुद आई दरार नहीं थी.

प्लेन साल्ट लेक सिटी से लगभग 322 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था जब चालक दल ने क्रैक देखा और उसको मोड़ने का फैसला किया. पायलटों ने तुरंत आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन किया, सुरक्षित रूप से प्लेन की लैंडिंग की. प्लेन और उसकी उड़ान में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों का मानना ​​है कि विंडशील्ड पर झुलसने के निशान और उसके असामान्य क्षति पैटर्न के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके पीछे अंतरिक्ष से गिरा मलबा या एक छोटा उल्कापिंड से लगी चोट वजह हो सकती है.

आमतौर पर, प्लेन की विंडशील्ड को किसी पक्षी के हमले और बड़े दबाव परिवर्तन का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अगर कोई वस्तु तेज स्पीड से इसपर गिर जाए तो इसे तोड़ सकती है. यूनाइटेड एयरलाइंस ने पुष्टि की कि कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है और पायलट की हालत को मामूली चोट बताया है. खबर लिखे जाने तक एयरलाइन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि विंडशील्ड में दरार किस वजह से आई.

Plane Accident, Boeing, Boeing 737 Max
