चीन में कौन से मुस्लिम समुदाय रहते हैं और उनकी संख्या कितनी है?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में कुल मुस्लिम आबादी 21,667,000 है. चीन में ऑफिशियली 10 कॉम्यूनिटी के मुस्लिम रहते हैं.

नई दिल्ली:

China Muslims: चीन एक बहु-जातीय देश है जहां इस्लाम कई सदियों से मौजूद है. चीन में कई मुस्लिम समुदाय रहते हैं, जिनमें से एक की संख्या ज्यादा है और मुख्यधारा का समूह है, और दूसरा अल्पसंख्यक तुर्की-भाषी समूह, जो हाल के वर्षों में वैश्विक सुर्खियों में रहा है. प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से 2009 में किए स्टडी के मुताबिक, चीन में 21,667,000 मुस्लिम हैं, जो कुल जनसंख्या का 1.6 परसेंट है. सीआईए वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार, चीन में कुल आबादी का लगभग 1.8 परसेंट मुस्लिम हैं, यानी 25 मिलियन है. 2021 में, न्यूलाइन्स पत्रिका ने "लगभग 40 मिलियन लोगों" का अनुमान लगाया था.

चीन में कुल 10 अधिकारिक मुस्लिम कॉम्यूनिटी हैं.

हन हुई मुस्लिम समुदाय (The Hui People)

'हुई' (Hui) चीन का सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है. ये लोग जातीय रूप से चीनी (हान) लोगों से मिलते-जुलते हैं, लेकिन ये इस्लाम धर्म का पालन करते हैं.कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में प्राचीन सिल्क रूट के जरिए चीन में आए अरब और फारसी व्यापारियों और सैनिकों से हुई है, जिन्होंने स्थानीय चीनी महिलाओं से शादी की और उनकी संतानों ने इस्लाम को अपनाया. हुई लोग मंदारिन चीनी भाषा बोलते हैं और चीनी संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन वे इस्लामी आहार कानूनों (जैसे हलाल भोजन) का सख्ती से पालन करते हैं. वे चीन के लगभग सभी प्रांतों में फैले हुए हैं.

उइगर मुस्लिम समुदाय (The Uyghurs)

'उइगर' (Uyghurs) चीन का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है. ये लोग मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम चीन के शिनजियांग उइगर क्षेत्र में रहते हैं. उइगर जातीय रूप से तुर्की मूल के हैं. वे तुर्की-भाषी समुदाय हैं और सांस्कृतिक रूप से मध्य एशियाई देशों (जैसे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान) से जुड़े हुए हैं.वे उइगर भाषा बोलते हैं, जो तुर्की भाषा समूह से संबंधित है.

अन्य मुस्लिम जातीय समूह

हुई और उइगर के अलावा, चीन में अन्य छोटे मुस्लिम जातीय समूह भी हैं, जैसे- कजाख (Kazakh), ताजिक (Tajik), किर्गिज (Kirghiz), उज्बेक (Uzbek), तातार (Tatar), सालर (Salar), दॉन्गशियांग (Dongxiang) और बाओ'आन (Bao'an). समूह मुख्य रूप से शिनजियांग, गांसु और किंघाई जैसे उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में केंद्रित हैं और उनकी अपनी  भाषाएं और तुर्की-मंगोलियाई सांस्कृतिक जड़ें हैं.

