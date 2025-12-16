धड़ाम से गिरते ही आग का गोला बना प्लेन, आसमान में उठा धुएं का गुबार, मैक्सिको विमान हादसे में 7 की मौत

- मैक्सिको के टोलुका एयरपोर्ट के पास इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में एक प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया
- दुर्घटना में सात लोगों की मौत हुई, जबकि प्लेन आठ यात्री और दो क्रू मेंबर के लिए रजिस्टर्ड हुई थी
- प्लेन एक फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश में पास की फैक्ट्री की धातु की छत से टकराकर आग लग गई
Mexico plane crash Viral Video: मैक्सिको में सोमवार, 15 दिसंबर को इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करते समय एक छोटा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई. यह क्रैश मध्य मैक्सिको में हुआ है. एपी की रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी मैक्सिको के स्टेट सिविल प्रोटेक्शन कॉर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज ने दी है. उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना मेक्सिको सिटी से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में टोलुका एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र सैन मेटो एटेंको में हुई.
इस प्लेन ने मेक्सिको के प्रशांत तट के पास अकापुल्को से उड़ान भरी थी. हर्नांडेज ने कहा कि यह प्राइवेट जेट ने आठ यात्रियों और दो क्रू मेंबर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था. लेकिन दुर्घटना के कुछ घंटों बाद मौका-ए-वारदात से केवल सात शव बरामद किए गए थे. उन्होंने कहा कि प्लेन ने जाहिरा तौर पर एक फुटबॉल मैदान पर इमरजेंसी लैंडिग की कोशिश की थी. हालांकि वह पास में ही मौजूद एक फैक्ट्री की मेटल (धातु) की छत से टकरा गया, जिससे बड़ी आग लग गई. दुर्घटना की जांच चल रही है.
मेक्सिको में प्लेन क्रैश— NDTV India (@ndtvindia) December 16, 2025
मेक्सिको में एक भीषण विमान हादसा हुआ है, जहां एक प्राइवेट जेट आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश करते समय क्रैश हो गया. इस हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई.#Mexico pic.twitter.com/ZMpN0XLgky
सैन मेटो एटेंको की मेयर एना मुनीज ने मिलेनियो टेलीविजन को बताया कि आग के कारण क्षेत्र के लगभग 130 लोगों को बाहर निकलना पड़ा.
यह भी पढ़ें: यूक्रेन-रूस शांति समझौता ‘पहले से ज्यादा करीब', ट्रंप ने जेलेंस्की की बर्लिन वार्ता के बीच किया ये बड़ा दावा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं