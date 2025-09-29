विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को जवाब देने के चक्‍कर में ट्रोल हुए पाक मंत्री मोहसिन नकवी, याद दिलाई शर्मनाक हार

ट्रोलर्स ने नकवी को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्‍होंने लिखा कि हवा में पाकिस्‍तान ने 100 बार युद्धों में पाकिस्‍तान को हराया है.

  • मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तानी गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख हैं, फिलहाल विवादों में घिरे हैं.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जीत पर ट्वीट कर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और भारतीय टीम को बधाई दी.
  • नकवी ने पीएम मोदी के ट्वीट को खेल भावना का अपमान बताते हुए युद्ध को खेलों से जोड़ने पर आलोचना की.
इस्‍लामाबाद:

मोहसिन नकवी, पाकिस्‍तान के गृह मंत्री और जो पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के मुखिया की जिम्‍मेदारी को भी निभा रहे हैं, रविवार से ही खबरों में बने हुए हैं. एशिया कप 2025 ट्रॉफी के साथ गायब होने के बाद से ही नकवी विवादों में घिर गए हैं. वहीं विवादों के बीच ही उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर' वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी और अब वो ट्रोलर्स के भी निशाने पर आ गए हैं. 

क्या थी पीएम मोदी की पोस्‍ट 

रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की रोमांचक पांच विकेट की जीत के बाद, पीएम मोदी ने आठ टीमों के टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई दी. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने अजेय रहने का सिलसिला जारी रखा. जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'खेल के मैदान पर #ऑपरेशनसिंदूर. नतीजा वही - भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई.' 

इस साल अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्‍च किया. इसमें भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया. पीएम मोदी का ट्वीट निश्चित तौर पर नकवी के लिए मिर्ची की तरह था. पाकिस्तान के गृह मंत्री, जो खुद एशिया कप 2025 में क्रिकेट के साथ राजनीति को मिलाने के दोषी रहे हैं, उन्‍होंने भारत पर ही 'खेल भावना' से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया. 

नकवी का जवाब 

नकवी ने पीएम मोदी के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, 'अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार दर्ज है. कोई भी क्रिकेट मैच सच्चाई को नहीं बदल सकता. युद्ध को खेलों में घसीटना आपकी हताशा को उजागर करता है और खेल की भावना का अपमान करता है.' नकवी की इतिहास और तथ्यों की समझ की कमी साफ तौर पर उजागर हो गई है और उन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि युद्धों के दौरान पाकिस्तान को कितनी बार भारतीय श्रेष्ठता के आगे झुकना पड़ा है. 

यूजर्स बोले, भ्रम में जीता पाकिस्‍तान 

ट्रोलर्स ने नकवी को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्‍होंने लिखा कि हवा में पाकिस्‍तान ने 100 बार युद्धों में पाकिस्‍तान को हराया है. एक यूजर ने तो यहां तक टिप्‍पणी की कि अगर बेहोशी को कोई पर्यायवाची होता तो वो शायद पाकिस्‍तान ही होता. कुछ यूजर्स ने 1971 के युद्ध की फोटो शेयर को और नकवी को बताया कि कैसे पाकिस्‍तान ने भारत के खिलाफ युद्ध जीते हैं. एक और यूजर ने लिखा, '6 घंटे हो गए हैं और एक देश अभी तक भ्रम में जी रहा है, इनकार में जी रहा है, नकली युद्ध विजयों में जी रहा है... यही है दिल दिल पाक.' 

हकीकत से दूर मोहसिन नकवी 

साल 1971 से, जब पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी ने युद्ध की समाप्ति के प्रतीक के रूप में भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, कारगिल युद्ध तक, जहां पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार किया कि लाहौर घोषणापत्र का उल्लंघन करके वे दोषी थे. यूजर्स ने नकवी को याद दिलाया कि कैसे 1971 से लेकर 1965 तक हर बार पाकिस्‍तान को मुंह की खानी पड़ी थी.  फिर सात मई को जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पहले नौ आतंकी ठिकानों को तबाह किया और फिर जैसे ही पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश तो नूर खान जैसे कई हवाई अड्डे पूरी तरह से तबाह कर दिए गए.  

