आज का भारत आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता है... NDTV वर्ल्ड समिट में बोले PM मोदी

PM Modi in NDTV World Summit: नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम् में चल रहे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. पीएम मोदी ने एनडीटीवी के मंच से भारत के ग्रोथ, भारत के आत्मविश्वास और दुनिया में भारत की स्थिति पर खुलकर बात की. इस दौरान पीएम मोदी ने भारत पर हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र है. उन्होंने यह भी बताया कि आज का भारत आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता है. पीएम मोदी ने कहा, "अब भारत आतंकी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके मुंहतोड़ जवाब देता है."

हम न रुकेंगे, न थमेंगेः पीएम मोदी

PM मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में देश को त्योहारों की बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा, "ये त्योहारों का समय है, आप सभी को दीवाली की बहुत-बहुत शुभकमनाएं. NDTV ने अपने सेशन की थीम भी बहुत अच्छी रखी है- अनस्टबॉबेल भारत. वाकई आज भारत रुकने के मूड में भी नहीं है. हम न रुकेगें और न थमेंगे, हम 140 करोड़वासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे आज दुनिया में भली भांति के रोड ब्लॉक हैं, स्पीड ब्रेकर हैं तब अस्टॉपबल भारत की चर्चा बहुत स्वाभाविक है.

मालूम हो कि कुछ माह पहले पुलवामा में जब आतंकियों ने हमला किया था, तब उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारत की इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे. भारत ने इससे पहले भी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत की सुरक्षा पर हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है.

