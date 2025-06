"पाकिस्तानियों के कातिल..." अमेरिका में PAK आर्मी चीफ असीम मुनीर का भारी विरोध, बताया- मास मडर्रर

अमेरिका गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को विरोध का सामना करना पड़ा है. मुनीर को 'पाकिस्तानियों के कातिल', 'इस्लामाबाद के कातिल', 'मास मडर्रर'... कहा गया. मुनीर के विरोध की यह घटना वाशिंगटन में हुई है. जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के नागरिक मुनीर की होटल के सामने विरोध-प्रदर्शन के लिए जुटे हैं. वहां वाहनों पर प्रोजेक्टर पर मुनीर को मास मडर्रर बताया जा रहा है. खास बात यह है कि मुनीर का विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोग भी पाकिस्तान के ही है. जो अमेरिका में रहते हैं.

बताया जाता है कि मुनीर का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों द्वारा आयोजित की गई थी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मुनीर के सामने प्रदर्शनकारी "असीम मुनीर, तुम कायर हो", "तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मास मडर्रर" और "तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तानाशाह" और "पाकिस्तानियों के कातिल" जैसे नारे लगा रहे थे.

WATCH: Failed Asim Munir gets humiliated by the Pakistani Diaspora during his trip to USA. He was called 'Murderer of Pakistanis'. pic.twitter.com/NSRKywNuh3

एक बिल्डिंग से निकलते समय असीम मुनीर के सामने लोगों ने यह नारेबाजी की. वायरल वीडियो में लोगों को अधिकारियों के साथ बहस करते हुए भी देखा जा सकता है क्योंकि वे उन्हें परिसर में जाने से रोकते नजर आ रहे थे.

pic.twitter.com/poIqJuGdnv

Asim Munir has fallen into the hands of Pakistanis in America—exposed as the dictator, traitor, and butcher of his own people that he truly is!" From Pakistan #11YearsofInjustice Trump and Israel