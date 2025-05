प्रमोशन के बाद ट्रोल हुए पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर, अदनान सामी ने तंज कसते हुए शेयर किया वीडियो

Pak Army Chief Asim Munir Troll: पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का मंगलवार को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन हुआ, जो भारत के साथ हालिया संघर्ष में उनकी कथित भूमिका को मान्यता देने के लिए किया गया. वह देश के इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर पदोन्नत होने वाले दूसरे सर्वोच्च रैंक वाले सैन्य अधिकारी बन गए हैं. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान असीम मुनीर को पदोन्नत करने का फैसला लिया गया. इससे पहले जनरल अयूब खान 1959 में पाकिस्तान के सबसे ऊंचे सैन्य पद पर पदोन्नत किए गए थे.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि "पाकिस्तान सरकार ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुश्मन को हराने के लिए उच्च रणनीति और साहसिक नेतृत्व के आधार पर जनरल असीम मुनीर (निशान-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री) को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति को मंजूरी दी है."

हालांकि असीम मुनीर की पदोन्नति को सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं और उन्हें कथित रूप से "खुद को प्रमोट करने" के लिए ट्रोल कर रहे हैं. यह आलोचना इस धारणा को लेकर हो रही है कि पाकिस्तान में असली सत्ता सेना प्रमुख के पास होती है, जबकि प्रधानमंत्री और सरकार केवल एक दिखावे के लिए होते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उपयोगकर्ताओं ने इस पदोन्नति पर सवाल उठाए कि आखिर कोई व्यक्ति संघर्ष में हारने और देश के एयरबेस पर "बमबारी" झेलने के बाद इतनी ऊंची पदोन्नति कैसे पा सकता है. असीम मुनीर की यह पदोन्नति भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्षविराम समझौते के एक सप्ताह बाद हुई, जिसमें दोनों देशों ने थल, जल और वायु में सभी सैन्य अभियानों को रोकने पर सहमति जताई थी.

General #AsimMunir 's Acceptance Speech addressed to the Government of Pakistan as his audience after being made FIELD MARSHAL!!🤭 pic.twitter.com/GEltVI8GCH