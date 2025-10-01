आर्मी चीफ हैं या सेल्स मैनेजर... ट्रंप के सामने ब्रीफकेस की नुमाइश पर पाक में ही मुनीर को लगी लताड़

पिछले दिनों पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से मिलने उनके आधिकारिक निवास व्‍हाइट हाउस में मुलाकात की. यह मुलाकात अब उनके अपने ही मुल्‍क में आलोचना का विषय बन गई है. पाकिस्‍तान के सीनेटर ऐमल वली खान ने मुनीर को रेयर अर्थ मिनिरल्‍स दिखाने पर निशाने पर लिया है. मुनीर ने व्‍हाइट हाउस में ट्रंप को रेयर अर्थ मिनिरल्‍स एक बॉक्‍स में दिखाए थे. वली ने मुनीर से ही सवाल कर डाला है कि मुनीर किस आधिकारिक हैसियत से ये खनिज ट्रंप को दिखा रहे हैं.

ब्रीफकेस लेकर घूम रहे हैं

खान ने कहा, 'हमारे आर्मी चीफ रेयर अर्थ मिनिरल्‍स से भरा एक ब्रीफकेस लेकर घूम रहे हैं. क्या मजाक है! यह तो सरासर मजाक था. जिसने भी यह तस्वीर देखी, उसने सोचा, 'कौन सा सेना प्रमुख दुर्लभ मृदा खनिजों से भरा ब्रीफकेस लेकर घूमेगा?' मुझे तो यह एक बड़े, ब्रांडेड स्टोर जैसा लगा, एक मैनेजर खुशी से देख रहा था जब एक दुकानदार एक ग्राहक को उससे एक बड़ी, चमकदार चीज खरीदने के लिए कह रहा था.'

मुनीर की क्‍या हैसियत है

उन्होंने आगे कहा, 'किस हैसियत से? किस कानून के तहत? यह तानाशाही है. मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि यह लोकतंत्र नहीं है. क्या यह संसद की अवमानना ​​नहीं है?' इससे पहले, खान ने मुनीर की तरफ से ट्रंप को रेयर अर्थ मिनिरल्‍स गिफ्ट करने की तुलना एक 'एलीट डिजाइनर की दुकान' से की. इसके अलावा उन्‍होंने रणनीतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में फील्ड मार्शल की भागीदारी पर अपने संदेह को उजागर किया. वली खान ने संसद के संयुक्त सत्र की मांग की है. साथ ही पाकिस्तान-सऊदी डिफेंस डील, पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप शांति योजना का समर्थन और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की मीटिंग पर सफाई मांगी.

तीसरी बार हुई ट्रंप से मुलाकात

मई में हुए पाकिस्तान-भारत संघर्ष के बाद से मुनीर की यह तीसरी अमेरिकी यात्रा थी. इस संघर्ष के बारे में ट्रंप बार-बार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने इसे खत्म करने में मदद की थी. पाकिस्तान ने युद्धविराम में मध्यस्थता करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया है. हालांकि भारत ने हर बार ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है. 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद चार दिनों तक चली सीमा पार झड़पों के बाद, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, पाकिस्तान ने 10 मई को भारत से युद्धविराम का अनुरोध किया था.