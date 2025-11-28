Exclusive: इमरान की बहन ने हिटलर से की मुनीर की तुलना, NDTV से बोलीं- मांगनी पड़ेगी माफी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में 'हत्या' की 'अफवाह' को लेकर चर्चा जोरों पर है. पिछले कुछ दिनों से ना तो परिवार उनसे मिल पाया है, ना उनकी कोई खबर है. कोर्ट से भी आदेश हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई मुलाकात नहीं हुई. अदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार जुटी हुई है और उनके रिहाई की मांग कर रही है. इस बीच इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात की और पाकिस्तान सरकार तथा जनरल मुनीर पर जमकर नाराजगी जताई.

नोरीन नियाजी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी तीन हफ्तों तक उन्हें आइसोलेट कर दिया गया था. ये सरकार की सोची समझी साजिश है. बिना वजह के उन्हें कैद कर रखा है. वो चाहते हैं कि इमरान खान उनसे माफी मांगें, लेकिन इमरान ऐसा नहीं करेंगे. क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया.

जेल के बाहर प्रदर्शन को लेकर इमरान खान की बहन ने कहा कि प्रशासन तो कोर्ट का आर्डर भी नहीं मानता है. ऐसे में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, सिवाए जनता के साथ प्रोटेस्ट के. जेल के बाहर तैनात एक एसएचओ भी कोर्ट का आर्डर नहीं मानता. वो कहता है कि मैं मजबूर हूं, कहीं ऊपर से ऑर्डर आ रहा है. उन्होंने कहा कि ये लोग ना तो कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, ना कानून के मुताबिक चल रहे हैं, ना ह्यूमन राइट्स की बात है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास कैदी के अधिकार भी नहीं हैं.

इमरान की बहन ने कहा कि हम हिटलर की बातें सुनते थे, पढ़ते थे, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा जमाना है कि जिसमें वह कहते हैं ना कि हिटलर के बेसमेंट में बंद कर दिया, पाकिस्तान में भी इसी तरह कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और ना वह बता रहे हैं और ना जो लोग जा रहे हैं उनको मिलने दे रहे हैं. अभी उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया. पिछले चार हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे हैं.