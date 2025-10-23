विज्ञापन
दम है खुद मैदान में आ… पाक आर्मी चीफ मुनीर को 10 करोड़ के इनामी तालिबानी कमांडर की चुनौती, हमले का वीडियो जारी

Tehreek-e-Taliban Pakistan Attack Video: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तान की सेना, उसके चीफ आसिम मुनीर को आंख दिखा रहे हैं बल्कि सीधा वीडियो जारी करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं और दो-दो हाथ करने की चुनौती दे रहे हैं.

  • तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना और उसके चीफ मुनीर को खुली चुनौती दे रहे हैं
  • TTP ने कुर्रम हमले के नए वीडियो जारी किए, जिसमें 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है
  • TTP कमांडर काजिम ने पाक सेना के शीर्ष अधिकारियों को युद्ध के मैदान में आने और चुनौती स्वीकार करने को कहा है
पाकिस्तान के लिए उसके यहां फैले तालिबान की शाखा वो नासूर बन गई है जिसे वो चाह कर भी खत्म नहीं कर पा रहा है. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तान की सेना, उसके चीफ आसिम मुनीर को आंख दिखा रहे हैं बल्कि सीधा वीडियो जारी करके दो-दो हाथ करने की चुनौती दे रहे हैं. TTP ने 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में किए गए अपने हमले के नए वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें उनके अनुसार 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे. वहीं पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि हमले में सिर्फ 11 सैनिक ही मरे थे. अब TTP ने कब्जे में लिए गए पाकिस्तानी सेना के हथियार और वाहन भी दिखाए हैं.

वीडियो में TTP के शीर्ष कमांडर काजिम को पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर को धमकी देते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में वो कहता है कि पाक सेना को अपने असहाय सैनिकों को मरने के लिए भेजने से बचना चाहिए और इसके बजाय टॉप के अधिकारियों को TTP की चुनौती स्वीकार करने के लिए खुद युद्ध के मैदान में आना चाहिए. इस वीडियो में काजिम कहता है,

“आपके सामने यह जो गाड़ी खड़ी है, यह मुजाहिद्दीन को अल्लाह ने दे दिया है. दो दिन पहले जो जंग हुई, उसमें दुश्मन के जान और माल का नुकसान हुआ. तकरीबन उनके 22 फौजी मारे गए. उसमें एक मेजर तैयब था. उनकी ही गाड़ी अभी हमारे साथ खड़ी है. कर्नल जुनैद की भी मौत हुई है. उसकी गाड़ी हमने जला दी. मुजाहिद्दीन को अल्लाह ने कई हथियार दे दिए हैं. इंशा अल्लाह जंग का यह सिलसिला जारी रहेगा. अगर आप (पाक सेना के बड़े अधिकारी) मर्द हैं, मां का दूध पिया है तो आम सैनिकों को भेड़-बकरियों की तरह भेजने की जगह खुद भी आया करें. तब हम आपको जंग का मजा चखाएंगे. हम आपको बताएंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है.”

काजिम के सिर पर 3.1 करोड़ भारतीय रुपए का इनाम

पाकिस्तान की खैबर-पख्तूनख्वा सरकार ने 21 अक्टूबर को प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कमांडर काजिम के सिर पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए (भारतीय रुपए में लगभग 3.1 करोड़) के इनाम की घोषणा की थी. यही काजिम इन वीडियो में दिख रहा है.

नए वीडियो ऐसे समय में सामने आए हैं जब सीमा पर गोलाबारी- झड़पों के साथ-साथ अफगानिस्तान में नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमलों के बाद अफगान तालिबान और पाकिस्तान में सीजफायर हो चुका है. हालांकि तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है. पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान पर TTP कमांडरों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है.

