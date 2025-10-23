दम है खुद मैदान में आ… पाक आर्मी चीफ मुनीर को 10 करोड़ के इनामी तालिबानी कमांडर की चुनौती, हमले का वीडियो जारी

पाकिस्तान के लिए उसके यहां फैले तालिबान की शाखा वो नासूर बन गई है जिसे वो चाह कर भी खत्म नहीं कर पा रहा है. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तान की सेना, उसके चीफ आसिम मुनीर को आंख दिखा रहे हैं बल्कि सीधा वीडियो जारी करके दो-दो हाथ करने की चुनौती दे रहे हैं. TTP ने 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में किए गए अपने हमले के नए वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें उनके अनुसार 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे. वहीं पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि हमले में सिर्फ 11 सैनिक ही मरे थे. अब TTP ने कब्जे में लिए गए पाकिस्तानी सेना के हथियार और वाहन भी दिखाए हैं.

वीडियो में TTP के शीर्ष कमांडर काजिम को पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर को धमकी देते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में वो कहता है कि पाक सेना को अपने असहाय सैनिकों को मरने के लिए भेजने से बचना चाहिए और इसके बजाय टॉप के अधिकारियों को TTP की चुनौती स्वीकार करने के लिए खुद युद्ध के मैदान में आना चाहिए. इस वीडियो में काजिम कहता है,

“आपके सामने यह जो गाड़ी खड़ी है, यह मुजाहिद्दीन को अल्लाह ने दे दिया है. दो दिन पहले जो जंग हुई, उसमें दुश्मन के जान और माल का नुकसान हुआ. तकरीबन उनके 22 फौजी मारे गए. उसमें एक मेजर तैयब था. उनकी ही गाड़ी अभी हमारे साथ खड़ी है. कर्नल जुनैद की भी मौत हुई है. उसकी गाड़ी हमने जला दी. मुजाहिद्दीन को अल्लाह ने कई हथियार दे दिए हैं. इंशा अल्लाह जंग का यह सिलसिला जारी रहेगा. अगर आप (पाक सेना के बड़े अधिकारी) मर्द हैं, मां का दूध पिया है तो आम सैनिकों को भेड़-बकरियों की तरह भेजने की जगह खुद भी आया करें. तब हम आपको जंग का मजा चखाएंगे. हम आपको बताएंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है.”

काजिम के सिर पर 3.1 करोड़ भारतीय रुपए का इनाम

पाकिस्तान की खैबर-पख्तूनख्वा सरकार ने 21 अक्टूबर को प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कमांडर काजिम के सिर पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए (भारतीय रुपए में लगभग 3.1 करोड़) के इनाम की घोषणा की थी. यही काजिम इन वीडियो में दिख रहा है.

पाकिस्तान में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) देश के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, संगठन ने हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में हुए हमले का नया वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, वीडियो में TTP ने पाकिस्तानी सेना के हथियार और वाहन कब्जे में लेने का दावा किया… pic.twitter.com/AZW4HmrXbW — NDTV India (@ndtvindia) October 23, 2025

नए वीडियो ऐसे समय में सामने आए हैं जब सीमा पर गोलाबारी- झड़पों के साथ-साथ अफगानिस्तान में नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमलों के बाद अफगान तालिबान और पाकिस्तान में सीजफायर हो चुका है. हालांकि तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है. पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान पर TTP कमांडरों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है.

