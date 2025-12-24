'धुरंधर' के शोर में कहीं भूल मत जाना ये भारतीय शो, 290 दिन से पाकिस्तान में कर रहा टॉप ट्रेंड

कई इंडियन टीवी शो पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं और इंडियन ऑडियंस भी कुछ पाकिस्तान सीरियल के दीवाने हैं, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुए भारत का यह सबसे पॉपुलर और हिट शो पाकिस्तान में भी खूब प्यार बटोर रहा है. इस कॉमेडियन और एक्टर के इस कॉमेडी शो ने पॉपुलैरिटी और रैंकिंग में अमिताभ बच्चन और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है. बीते 10 महीने से यह शो पाकिस्तान में ट्रेड कर रहा है और नेटफ्लिक्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर है. इस इंडियन कॉमेडी शो ने इस लिस्ट में कई टीवी शो के साथ-साथ हालिया रिलीज फिल्में और सीरीज को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए देखते हैं पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स के टॉप 10 टीवी शो की यह पूरी लिस्ट.

पाकिस्तान में छाया भारतीय कॉमेडियन

हम बात कर रहे हैं कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा और उनके शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 की, जो लिस्ट में सबसे ऊपर है. पाकिस्तान में द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 बीते 290 दिनों से ट्रेंड कर रहा है और लिस्ट में सबसे ऊपर है. इस लिस्ट में दूसरा नंबर कुणाल खेमू की हालिया रिलीज फिल्म सिंगल पापा भी है.

इसके बाद मैन वर्सेस बेबी, एमिली इन पेरिस, स्ट्रेंजर थिंग्स, डायनामाइट किस, दिल्ली क्राइम, द प्राइस ऑफ कंफेशन, मैन वर्सेस बी और 10वें नंबर पर सिटी ऑफ शैडोज़ है. इस लिस्ट में मौजूद फिल्म, सीरीज और शो में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को मिल रहा है. यह शो अपने चौथे सीजन में चल रहा है और नेटफ्लिक्स पर आने के बाद से इसके दर्शकों का खूब दायरा बड़ा है.

दुनियाभर में इस एक्टर का क्रेज

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' बीती 21 जून 2025 से शुरू हुआ था और अब हाल ही में इसका चौथा सीजन शुरू हुआ है, जिसका पहला गेस्ट बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा रही हैं. सीजन 4 का पहला एपिसोड भी खूब पसंद किया जा रहा है और इसमें प्रियंका चोपड़ा ने जो खुलासे और मस्ती की है, दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. कपिल शर्मा अपने टीवी शो से पॉपुलैरिटी में अब अमिताभ बच्चन और सलमान खान से काफी आगे निकलते दिख रहे हैं. कपिल के वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों उनकी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 सिनेमाघरों में लगी हुई है.