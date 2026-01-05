विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान में 60 ड्रमों के अंदर पकड़ा गया 4 टन विस्फोटक, कराची को दहलाने की थी साजिश

Pakistan Terrorism: पाकिस्तान में साल 2025 में आतंकवादी हिंसा में तेजी से वृद्धि देखी गई है. नए साल की भी शुरुआत आतंकी हमलों से करने की साजिश रची गई थी.

Read Time: 2 mins
Share
पाकिस्तान में 60 ड्रमों के अंदर पकड़ा गया 4 टन विस्फोटक, कराची को दहलाने की थी साजिश
Pakistan Terrorism: पाकिस्तान में 60 ड्रमों के अंदर पकड़ा गया 4 टन विस्फोटक

आतंकवाद की बीज बोने और काटने वाला पाकिस्तान अपने जन्म से ही आतंकवादी हमलों से जूझता रहा है लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली है. जिस पाकिस्तान में साल 2025 में 34 प्रतिशत अधिक आतंकी हमले हुए थे, वहां साल 2026 की शुरुआत बड़े आतंकी हमले से करने की थी. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों ने सोमवार, 5 जनवरी को कहा कि उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को टाल दिया गया है क्योंकि कराची के रईस गोथ में एक ऑपरेशन में चार टन से अधिक विस्फोटक बरामद किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गए आतंकवादियों द्वारा दी गई जानकारी पर चलाए गए ऑपरेशन के दौरान विस्फोटकों से भरे 60 ड्रम के साथ गैस सिलेंडर और एक मिनी ट्रक भी जब्त किया गया. पाकिस्तान के बम निरोधक दस्ते ने इन जब्त विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया. सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि विस्फोटकों को ड्रमों में लोड किया गया था और शहर में ले जाया जा रहा था.

कार्रवाई में कुल 60 ड्रम और पांच गैस सिलेंडर जब्त किये गये हैं. 

आतंकी हमलों से जूझता पाकिस्तान

पाकिस्तान में साल 2025 में आतंकवादी हिंसा में तेजी से वृद्धि देखी गई है. जहां पाकिस्तान के अंदर 2025 में आतंकवादी हमलों में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं आतंकवाद के कारण हुई मौतों में 2024 के मुकाबले 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई. एक साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में कम से कम 699 आतंकवादी हमले दर्ज किये गये. यह रिपोर्ट दिखा रही है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से आतंकवाद फल-फूल रहा. यह जानकारी इस्लामाबाद स्थित पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज (PIPC) की रिपोर्ट में सामने आई है. इस रिपोर्ट का नाम "पाकिस्तान सुरक्षा रिपोर्ट 2025" है.

पाकिस्तान के अंदर 2025 में आतंकी हमलों कम से कम 1,034 लोगों की जान चली गई और 1,366 लोग घायल हो गए हैं. इसमें कहा गया है कि खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक बढ़ते आतंकवाद ने एक व्यापक सुरक्षा चुनौती को बढ़ावा दिया है. 

यह भी पढ़ें: कैदी नंबर 804... पाकिस्तान में इमरान खान के लिए कव्वाली गाने वाले सिंगर पर हुई FIR 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Pakistan Terrorism, World News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com