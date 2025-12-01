पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला, 6 सुसाइड बॉम्बर्स ने मचाया आतंक, अब तक 3 हुए ढेर

पाकिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और निशाने पर आम लोगों के साथ आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान हैं. रविवार, 30 नवंबर की रात बलूचिस्तान के नोक्कुंडी में फ्रंटियर कोर (FC) के मुख्यालय पर फिदायीन हमला हुआ. इस मुख्यालय पर 6 हमलावरों ने हमला किया, मेन गेट पर एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था. फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर बताया है कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में कम से कम तीन आतंकवादियों को मार गिराया है. यह रिपोर्ट डॉन ने छापी है.

फ्रंटियर कोर के प्रवक्ता के बयान में कहा गया है कि फितना-अल-खवारिज के आतंकवादियों ने "हमले का प्रयास किया". गौरतलब है कि आजकल पाकिस्तान में फितना-अल-खवारिज एक टर्म का इस्तेमाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लिए किया जाता है. तालिबान के इस पाकिस्तान शाखा को पाकिस्तान में बैन किया गया है.

कैसे हुआ हमला?

फ्रंटियर कोर के प्रवक्ता के बयान में कहा गया है कि "आत्मघाती हमलावरों" में से एक ने मुख्यालय के मेन गेट पर खुद को उड़ा लिया. इसके बाद त्वरित प्रतिक्रिया बल (रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स) के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और तीन आतंकवादियों को मार गिराया. इसमें कहा गया है कि सुरक्षा बल बाकि बचे आतंकियों को साफ करने के लिए अभियान चला रहे हैं और "आखिरी आतंकवादियों से भी जल्द ही निपट लिया जाएगा".

रिपोर्टों में कहा गया है कि कम से कम 6 हथियारबंद हमलावर मुख्यालय में घुस गए थे, जिनमें से एक आतंकवादी ने मेन गेट पर खुद को उड़ा लिया. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार आधी रात के बाद मिली आखिरी जानकारी के अनुसार, तब तक मौके पर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की जवाबी कार्रवाई चल रही थी. इस बीच, किसी और के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है.

जब नोक्कुंडी में ऑपरेशन चल रहा था, तो कथित तौर पर पंजगुर जिले के गुरमाकन इलाके में एक चेकपोस्ट पर भी हमला हुआ.