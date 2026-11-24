चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को अक्सर 'पहाड़ों से ऊंची, समुद्र से गहरी और शहद से मीठी' बताया जाता रहा है. अब यही रिश्ता धरती की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष तक पहुंचने जा रहा है. पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष यात्री जब चीनी यान में सवार होकर तियांगोंग स्पेस स्टेशन पहुंचेगा.

राजनीतिक तौर से तो पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू है ही, लेकिन इस स्पेस प्रोग्राम से पहले भी पाकिस्तान कई मामलों में चीन पर निर्भर रहा है, यहां तक की कोरोना के संकट में उसे चीन के उस वैक्सीन पर निर्भर रहना पड़ा था, जिसे पूरी दुनिया संदेह की नजरों से देख रही थी.

भारत के प्रमुख चीन-विशेषज्ञ और चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर करीबी नजर रखने वाले ब्रिगेडियर अंशुमान नारंग (सेवानिवृत्त) का मानना है कि पाकिस्तान को चीन के पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनना दोनों देशों के बेहद करीबी रिश्तों की खुली नुमाइश है.

उन्होंने NDTV से कहा, "उनकी रणनीतिक दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, स्टील से मजबूत और शहद से मीठी बताई जाती है. अब यही दोस्ती अंतरिक्ष में भी पहुंच रही है."

पाकिस्तान को चुनकर चीन ने क्या संदेश दिया?

चीन ने पिछले कुछ सालों में अपना स्पेस स्टेशन बनाया, मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता विकसित की और खुद को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया. ऐसे में जब बीजिंग ने पहली बार किसी विदेशी अंतरिक्ष यात्री को तियांगोंग स्पेस स्टेशन भेजने का फैसला किया तो उसकी पसंद पाकिस्तान बना.

इस फैसले के कूटनीतिक मायने भी उतने ही अहम हैं. ब्रिगेडियर नारंग के मुताबिक, यह फैसला अपने आप में बहुत कुछ कहता है. उनका मानना है कि चीन ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को चुना है. हालांकि पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मिशन कमांडर नहीं होगा, बल्कि एक 'पेलोड स्पेशलिस्ट' के तौर पर लगभग एक सप्ताह के लिए स्टेशन पर रहेगा.

उनका कहना है कि इसे केवल एक अंतरिक्ष मिशन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे चीन-पाकिस्तान के बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग के व्यापक संदर्भ में समझना होगा.

अंतरिक्ष में पहले से है चीन-पाकिस्तान साझेदारी

चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष सहयोग कोई नया नहीं है. दोनों देशों के बीच सैटेलाइट लॉन्च, संचार प्रणालियों, नेविगेशन सेवाओं और कई रणनीतिक अंतरिक्ष परियोजनाओं पर लंबे समय से काम चल रहा है.

ब्रिगेडियर नारंग कहते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को कमर्शियल सैटेलाइट्स से लेकर मिलिट्री सैटेलाइट प्रोग्राम तक कई क्षेत्रों में सहयोग दिया है. उनके मुताबिक, अंतरिक्ष यात्री मिशन इस संबंध को एक नए मुकाम पर ले जाता है.

उन्होंने कहा, "यह उनकी दोस्ती का प्रदर्शन है. सबसे अहम बात यह है कि चीनी स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहला विदेशी नागरिक पाकिस्तानी होगा. यह दोनों देशों के रिश्ते पर आधिकारिक मुहर जैसा है."

शेनझोउ-24 मिशन से अंतरिक्ष जाएगा पाकिस्तानी यात्री

पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री चीन के शेनझोउ-24 मिशन के तहत लॉन्ग मार्च-2एफ रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएगा. वह करीब एक सप्ताह तक तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर रहेगा और फिर पृथ्वी पर लौट आएगा.

पाकिस्तान के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी क्योंकि उसके पास अपना स्वदेशी मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं है. पाकिस्तानी पायलटों और सैन्य एविएटर्स ने इस अवसर के लिए चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरा है, लेकिन पूरा मिशन चीन की अंतरिक्ष संरचना और तकनीकी व्यवस्था के तहत संचालित होगा.

चीन का सबसे भरोसेमंद रॉकेट

ब्रिगेडियर नारंग का कहना है कि मिशन के लिए चुना गया लॉन्ग मार्च-2एफ चीन का सबसे विश्वसनीय रॉकेट माना जाता है. मानव अंतरिक्ष उड़ानों में इसका रिकॉर्ड बेहद सफल रहा है.

उन्होंने कहा, "चीन किसी भी तरह की दुर्घटना का जोखिम नहीं ले सकता, खासकर तब जब पहली बार कोई विदेशी अंतरिक्ष यात्री उसके स्पेस स्टेशन पर जा रहा हो. इस मिशन में चीन की प्रतिष्ठा भी दांव पर है."

लॉन्ग मार्च-2एफ रॉकेट कई चीनी मानव मिशनों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष तक पहुंचा चुका है और तियांगोंग स्पेस स्टेशन के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका रही है.

क्या ISS से बेहतर है तियांगोंग?

तियांगोंग स्पेस स्टेशन अभी अपेक्षाकृत नया है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से मिले दशकों के अनुभवों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

ब्रिगेडियर नारंग के मुताबिक, स्टेशन के मॉड्यूल बेहतर ढंग से व्यवस्थित किए गए हैं और यहां बड़ी संख्या में वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं. पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री भी अपने मिशन के दौरान वैज्ञानिक शोध करेगा. पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी SUPARCO ने 300 से ज्यादा प्रस्तावों में से चार प्रयोगों को संभावित उड़ान के लिए चुना है.

चांद तक पहुंचने की तैयारी

ब्रिगेडियर नारंग का मानना है कि तियांगोंग सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं है. यह चीन की बड़ी अंतरिक्ष रणनीति का हिस्सा है.

उनके मुताबिक, भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी ठिकाना बनाने और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी यही स्टेशन आधार का काम करेगा. चीन पहले ही अपने महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों की घोषणा कर चुका है.

पाकिस्तान के साइंटिस्ट का भेजना कितनी बड़ी बात है?

ब्रिगेडियर नारंग पाकिस्तान की उपलब्धि को स्वीकार करते हुए यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक पेलोड स्पेशलिस्ट और मिशन पायलट की भूमिका में बड़ा फर्क होता है.

उनके अनुसार मिशन पायलट अंतरिक्ष यान के संचालन, नेविगेशन और मिशन प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि पेलोड स्पेशलिस्ट मुख्य रूप से वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान से जुड़ा रहता है.

उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के 2025 के एक्सिओम मिशन का उदाहरण देते हुए कहा कि मिशन संचालन में शामिल होने से जो अनुभव और तकनीकी समझ मिलती है, वह पेलोड स्पेशलिस्ट को पूरी तरह नहीं मिल पाती.

ब्रिगेडियर नारंग का कहना है कि इस मिशन से पाकिस्तान को अंतरिक्ष में अपना प्रतिनिधि भेजने का गौरव जरूर मिलेगा और नई पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी, लेकिन मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम चलाने की पूरी तकनीकी समझ और अनुभव सीमित रहेगा.

भारत, पाकिस्तान और चीन: कौन कहां खड़ा है?

जब भारत और पाकिस्तान की तुलना की बात आती है तो ब्रिगेडियर नारंग का जवाब सीधा है. उनका कहना है कि चीन अभी भी भारत से काफी आगे है, लेकिन भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के पास अपना मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं है. वह चीन के कार्यक्रम पर निर्भर है."

उनके मुताबिक पाकिस्तान न तो अपने क्षेत्र से मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा है और न ही मिशन नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में उसकी भूमिका है. पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री केवल पेलोड स्पेशलिस्ट के रूप में मिशन में भाग लेगा.

वहीं भारत का गगनयान कार्यक्रम केवल अंतरिक्ष में इंसान भेजने तक सीमित नहीं है. इसका मकसद लॉन्च व्हीकल, अंतरिक्ष यान, मिशन कंट्रोल, अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग और रिकवरी सिस्टम सहित पूरी स्वदेशी मानव अंतरिक्ष क्षमता विकसित करना है.

भारत की नजर क्यों रहेगी इस मिशन पर?

इस मिशन का जश्न इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों में मनाया जाएगा. पाकिस्तान पहली बार उन देशों के समूह में शामिल होगा जिनके नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं. वहीं चीन यह दिखाएगा कि वह न सिर्फ अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेज सकता है, बल्कि अपने स्वतंत्र रूप से विकसित स्पेस स्टेशन पर विदेशी साझेदारों की भी मेजबानी कर सकता है.

ब्रिगेडियर नारंग के अनुसार इस मिशन का सबसे बड़ा महत्व वैज्ञानिक से ज्यादा रणनीतिक है. उनका कहना है कि "चीनी स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहला विदेशी नागरिक पाकिस्तानी होगा" और यही बात इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है.

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